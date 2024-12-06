永豐金證券「金融友善專區」榮獲3A無障礙標章

永豐金證券致力為身心障礙者及高齡族群，打造友善環境與溝通管道，建構「金融友善專區」數位服務平台，榮獲數位發展部「網站無障礙規範2.0」最高等級3A標章，躋身全台前1%的最高品質網站。

永豐金證券表示，已全面優化線上線下金融友善措施，包含數位網頁、分公司無障礙與高齡友善服務、身心障礙客戶擬真訓練，期能讓「每一位客戶都能享有平等的金融服務」。

為推動無障礙網路空間，數位發展部自2017年推動「網站無障礙規範2.0」，根據數發部統計，截至今年11月底，全台已取得無障礙認證標章的網站為5591個，其中獲得最高等級的3A標章網頁僅占1%。

為讓身心障礙投資人體驗更便利的線上數位服務，永豐金證券全面升級「金融友善專區」，提供身心障礙投資人線上預約服務，服務項目含視覺、聽覺、語言與肢體的臨櫃專人服務；網頁新增語音朗讀及字體大中小縮放功能，提升網站親和力和包容性，打造零距離的無障礙網路環境。

在線下實體服務方面，永豐金證券持續升級營業場所友善環境，因應身心障礙者、高齡族群等多元客群的臨櫃業務需求，各分公司皆設立服務鈴提供專人引導，建置線上簽署中心提供各類表單書面文件QR Code，讓投資人能夠快速使用手機或電腦放大字體閱讀，或使用語音導讀。為協助語言及聽覺障礙的投資人順利申辦業務，將開戶流程與交易注意事項拍攝成手語影片，影片中也提醒投資人阻絕金融詐騙。

永豐金證券更強化員工教育訓練，2024年與協助身心障礙者在社會上立足的專業機構-黑暗對話社會企業合作，辦理通路及各單位高齡或身心障礙客戶擬真種子訓練，訓練中邀請各身心障礙講師分享自身經歷，並規劃視覺障礙體驗，讓受訓同仁透過親身體驗情境，理解設計出符合客群需求的友善服務。

永豐金證券表示，落實ESG公平待客的企業核心精神，此次「金融友善專區」通過數位發展部認證，榮獲無障礙網頁AAA標章肯定，未來將持續從客戶角度出發，以專業與同理心，提供更為友善專業之服務。