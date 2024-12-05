彰銀捐血種樹 落實環境永續

彰銀（2801）以具體行動力挺公益，促進社會共融，4日舉行職安捐血救人、全員健走成果發表及公益捐贈儀式，由董事長胡光華代表彰銀捐出10萬元公益金給台灣罕見血液病促進協會，為促進罕見血液病學術發展盡一份心力，同時彰銀全員健走減碳做環保，總步數逾18億步，約減少7.4萬公斤排碳量，並與高雄市愛種樹協會合作將種植120棵樹，落實環境永續。

彰銀秉持「取之於社會、用之於社會」理念，長期支持社會公益活動，自2016年起每年陸續辦理大型職安活動並結合公益捐贈，將愛與關懷擴及社會弱勢角落， 今年職安活動舉辦「伸出援手、捐血救人」捐血活動及「Walk for Earth」全員健走任務。

彰銀表示，「伸出援手、捐血救人」捐血活動，自今年9月26日開跑，由胡光華以身作則，率先捐出第一袋熱血起，已陸續在北、中、南區舉辦六場次，本次活動在彰銀員工、親友、客戶及社區民眾共同熱情響應下，共捐出805袋血，每袋250cc，合計201,250cc熱血，除充實血庫存血量，也讓「捐血一袋，救人一命」不僅是口號，更化為實際行動力。

此外，彰銀辦理「Walk for Earth」全員健走活動，號召全體員工齊力完成任務。值得一提的是，為推廣生態教育，彰銀特別將本次活動團隊名稱借鏡茄萣濕地中瀕臨絕種或珍貴保育之鳥類物種名，以「黑面琵鷺」、「東方白鸛」、「灰面鵟鷹」、「鳳頭燕鷗」、「紅尾伯勞」為各組組名。活動期間為期八周，在全行5,729位員工熱烈參與下，參與率85%，累積總步數逾18億步，遠超過原先預設10億步之目標，彰銀與高雄市愛種樹協會合作，將於高雄茄萣濕地種植120棵樹，以維持健康濕地環境，維護生物多樣性。

彰銀舉辦捐血救人與全員健走公益活動，響應聯合國ESG永續發展目標SDG3，確保健康及促進各年齡層福祉，以及永續發展目標SDG13，完備減緩調適行動，以因應氣候變遷，實現永續願景。