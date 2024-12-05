凱基金耶誕點燈 公益月揭幕

凱基金控（2883）昨（5）日舉行耶誕點燈儀式，點亮位於凱基金控總部22公尺高的耶誕樹，以日月星辰為主題妝點，象徵永恆光芒與希望，展現豐盛、富足以及溫暖、幸福的氛圍，與凱基金控旗下子公司的企業形象相互呼應；透過凱基耶誕樹的光芒，綻放希望傳遞夢想，共同迎向美好的2025年。

凱基金控董事長王銘陽及金控總經理楊文鈞昨天出席點燈儀式，與在場的凱基金控集團同仁、民眾，一同倒數點亮耶誕樹。凱基耶誕樹搭配耶誕球體、LED燈光環繞，結合耶誕裝飾以及特製星形樹頂星，透過繽紛閃爍的光線折射，營造絢麗溫馨的耶誕氛圍，串連溫暖與幸福的能量，閃耀整個敦北商圈，更為台北市增添美麗的風景。

耶誕點燈儀式宣告凱基耶誕公益月活動正式啟動，凱基金控同時與台北市視障者家長協會合作舉行耶誕快閃音樂會，視障朋友以長笛、小提琴及吉他演奏一連串歡樂的耶誕歌曲，傳遞溫暖的正能量；現場全體同仁更齊聲高唱「再出發」，象徵凱基金控集團承接今年傑出獲利成績，勇猛前進2025年。

凱基金控將往年公益日的傳統，擴大延伸至公益月活動，耶誕節前夕每周五於總部廣場舉辦公益市集活動。其中最受歡迎的耶誕市集活動將於13日舉行，凱基金控邀請社福團體、社會企業以及地方創生團體，準備了耶誕麵包、巧克力、咖啡等耶誕美食，以及精油香氛、手工皂、布藝手工包等耶誕伴手禮，環繞在耶誕樹旁的耶誕市集，讓員工及民眾一踏入凱基金控總部廣場，就能感受濃厚的耶誕氣氛。

同時於20日舉行大型公益市集活動，聚集45個攤位，特別規劃花蓮專區，銷售在地農產品、伴手禮、文創小物等深具地方特色的產品，以實際行動，振興花蓮經濟。

凱基金控打造全家共享的佳節體驗，歡迎市民朋友，活動期間蒞臨凱基金控總部廣場，共同感受耶誕節日的喜悅與美好。