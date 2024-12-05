富豪戶三外幣資產准融資
金管會昨（5）日宣布開放高資產客戶可拿手上的外國債券、保本境外結構型商品、保本外幣計價結構型商品等三大外幣資產，向銀行抵押做外幣融資；據金管會統計，富豪戶持有這三大外幣資產416億元，以五成融資成數，可融資外幣活水208億元。
銀行局副局長林志吉說，開放12家承辦高資產財管業務銀行（DBU）可受理該項業務，有三大重點，一、限高資產客戶本人持有這三大外幣資產做融資，二、外幣進出，不涉及新台幣，三、若是客戶持有銀行自己發行外幣結構債，只能做信用增強的副擔保品（無擔保），禁止抵押融資。
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