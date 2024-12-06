外資終止連三月淨匯入

金管會昨（5）日公布，11月外資淨匯出12.9億美元，終止連三月淨匯入；前11月淨匯入314.9億美元，約新台幣1兆222元（以11月底新台幣兌美元收盤價32.457元估算），仍守穩兆元大關，創同期新高。

若本月外資無大幅淨匯出，2024全年淨匯入額可望改寫史上新高。過往外資全年淨匯入史上新高是2023年，當年淨匯入295億美元。

也因前11月外資淨匯入動能強勁，11月底外資累積餘額2,770.1億美元，等於外資在台已投資新台幣8.9兆元，12月有望突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

根據金管會公布的數據，今年首季外資淨匯入152億美元，第2季也淨匯入了170億美元，第3季轉為小幅淨匯出27.3億美元，顯示外資轉趨謹慎，9、10月兩個月淨匯入48億美元，11月僅小幅匯出。

證期局副局長高晶萍說，外資11月轉呈淨匯出，主要考量美國大選不確定因素，讓外資賣超後有資金需求而淨匯出。據統計，11月外資賣超上市櫃股票2,489億元，是2011年來單月第三大賣超額。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資賣超台股，獲利了結後先把本金匯出。