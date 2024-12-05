放款好熱！國銀前十月暴增逾3.3兆元 全年戰4兆元大關

AI需求熱，又逢進入第4季消費性旺季，國銀放款量能強勁。據金管會統計，今年前十月國銀總放款大增3.33兆元，已飛越2022年一整年2.97兆元新增放款量，2024年全年國銀新增放款量可望挑戰4兆元，改寫史上新高紀錄。

也因前十月放款動能強，推升10月底國銀總放款餘額攀升到41兆7,990億元，年增9.58%是近兩年新高，全年料維持中高位數成長動能。

銀行局副局長林志吉說，10月單月國銀總放款量增加3,291億元，其中又以周轉金月增2,309億元，同創近三個月新高，主因是進入第4季企業備料和消費旺季，公民營企業都有大額資金需求，推升整體放款量能。

累計前十月總放款增加3兆3,323億元，已是2022年當時推出疫後振興措施的1.11倍，顯示這波放款動能，是由強勁的出口動能帶動，而非疫情紅利。

林志吉也說，整個年度來看，今年出口佳、經濟活動活絡，經濟成長帶來資金需求增加。

一家銀行主管也說，台灣電子出口在AI需求和消費性旺季下維持穩定，預估出口將保持個位數成長，已擺脫過去製造業向下周期時一路走低，其次，當前內需消費也持穩，有助年底資金需求續航。

金管會公布10月國銀存放款狀況。10月底國銀總放款41兆7,990億元，月增0.79%，年增9.58%連12個月走揚，也是近兩年新高，顯示放款需求轉熱。

10月底國銀總存款月增0.76%，放款月增幅遠高於存款，使10月底存放比攀升到71.52%是至少近三年高點，月增0.02個百分點。