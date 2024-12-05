凱基金楊文鈞談股利 盼現金殖利率較平穩、有期待性

隨川普將重返白宮，凱基金控總經理楊文鈞今天表示，明年國際變數相當大，但在AI發展下，台灣一些企業前景還不錯，中長期來看仍相當樂觀；針對明年股利政策，他表示，除會反映公司業績，也會盡量會讓現金殖利率較平穩、較有期待性。

今年凱基金普通股每股配發現金股利新台幣0.5元；至於攸關明年配發規模的今年營運表現，根據凱基金日前法說會的公開訊息，前3季稅後淨利為291億元、與去年同期相比成長66%，每股稅後盈餘（EPS）為1.71元。

凱基金控今天舉辦耶誕點燈儀式，總經理楊文鈞表示，今年是凱基元年，希望好好運用凱基金位於台北市敦化北路的廣場、公司一樓大廳，讓周邊鄰居、台北市民一同參與，使凱基金成為更貼近消費者生活圈的品牌。

會後媒體聯訪時關切明年業績展望，楊文鈞指出，有時候金融業能賺多少錢不是完全操之在己，但凱基金是以自身的business plan（商業規劃）訂定精進方面，以提升競爭力、讓公司更有規模，「自己能控制的因素，我們都要做到最好」。

楊文鈞指出，明年國際變數很大，因為目前沒人知道美國新政府上台以後真正措施為何，凱基金會持續秉持穩健投資模式，聚焦asset quality（資產品質）為主要目標，分散風險，如果有任何總經面、政治因素的改變，凱基金可以很快做出因應。

談及台灣經濟展望，楊文鈞說，AI人工智慧整體變革與發展尚在早期階段，台灣一些好的企業前景都還不錯， 中長期來看「我還是相當樂觀」，雖然短期內會有一些總經的風險。

至於明年股利配發水準，楊文鈞表示，第一，一定要反映凱基金的業績；第二，希望符合市場的期待；第三，希望股利有一定的可預計性、有該有的成長性。配發率方面，會落在一個範圍，視每年業績情況而不同，應該不會跟業績的成長有太大落差；同時，「盡量會讓dividend yield（現金殖利率）比較平穩、比較有期待性」。

「不是說一年可以發多少，我們就把所有能發的都發掉」，楊文鈞強調，股利政策的制定要找到平衡點，凱基金要評估明年的成長規劃，也要兼顧股民的期待。

媒體追問，凱基金普通股每股今年配發現金股利0.5元，媒體追問明年配發金額是否將優於今年。楊文鈞回應，「今年業績真的是比較好」，但具體規劃尚須與董事會討論。

此外，凱基金旗下子公司凱基銀行今年10月底宣布，凱基銀行香港分行獲香港金融管理局核准，順利取得營業執照，成為凱基銀行首間海外分行。

對此，楊文鈞表示，凱基證券在香港市場深耕已久，是香港最具規模的台資券商，已培養出很好的客源，但在香港沒有銀行分行一直是凱基金的弱點，因為客戶想做財富管理時相對不方便。

他指出，從台灣企金業務角度而言，台灣許多企業從事進出口，凱基銀行沒有海外據點的話，就很難作為這些公司的主要往來銀行，因此香港分行將補足上述這些層面，會是一個大分行、全方位的概念。