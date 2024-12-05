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富豪戶3大外幣資產准融資了 為何可動用活水卻僅百億？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。圖/聯合報系資料照片
金管會。圖/聯合報系資料照片

金管會宣布開放高資產客戶可拿手上的外國債券、保本境外結構型商品、保本外幣計價結構型商品等3大外幣資產，跟銀行抵押做外幣融資；據金管會統計，富豪戶持有這3大外幣資產僅416億元，以5成融資成數，可融資外幣活水僅208億元，銀行圈嘆商機有限。

這項配合推動亞洲資產管理中心的大利多，是高資產財管銀行眾所企盼，為何「雷大雨小」？銀行圈坦言，關鍵是「非採信託」投資，這塊量能少，自然可融資活水就低。

官員說，採「信託架構」的基金、股債都已開放質借，這次是放行「非信託架構」投資，對象限高資產客戶、融資標的限債券和保本結構債，因股票波動大、又無評等，因此未放行。

金管會是在2024年初就宣示，要開放高資產客戶的外幣金融資產准融資，對富豪戶來說，可提升資金操作彈性、拉高槓桿操作，對銀行而言，可活化財管市場規模，富豪戶與銀行將同享利多。

例如海外債券年配息率有5%，但融資成本僅2%，客戶買了100萬債券、借了50萬再投資，具備槓桿和套利空間。

銀行局副局長林志吉說，開放12家承辦高資產財管業務銀行（DBU）可受理該項業務，有三大重點，一、限高資產客戶本人持有這3大外幣資產做融資，包括BB級以上外國債券，含公債、公司債、金融債，保本型境外結構型商品，及保本型外幣計價結構型債券（含境內）。

二、外幣進出，不涉及新台幣，三、若是客戶持有銀行自己發行外幣結構債，只能做信用增強的副擔保品（無擔保），禁止抵押融資。

至於融資成數、可否再投資、資金用途等，林志吉說，均無限制，由各銀行內部授信政策評估，但如保本型結構債可能流動性受限，銀行承作時需考量流動性和變現性。

金管會以12家高資產財管行統計，富豪戶持有這3大外幣資產共416億元，占整體高資產規模僅3%，又以外國債券399億元最多，民營銀行量較大。

債券 金管會

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