外匯存底5779億美元、終結連兩降 重返全球第四大

中央銀行5日公布，今年11月底外匯存底為5,779.74億美元，終結連兩月下降，並超車印度，居於中國大陸、日本、瑞士之後，重返全球第四大。央行外匯局副局長賀蘭芝說明，11月為外匯存底投資運用的孳息大月，但因主要貨幣對美元多數貶值，抵銷掉部分投資收益，11月單月增加11.28億美元。

央行統計顯示，11月受到美國總統川普勝選影響，美元上漲，外資單月賣超台股2,500億元，包含股利與盈餘在內，淨匯出規模高達60億美元，持有股債等新台幣資產的市值也大減418億美元、降至8,025億美元，約當外匯存底的比重由前一個月歷史高點146%下滑至139%，減少7個百分點。

對於南韓先前無預警祭出僅6小時的戒嚴，賀蘭芝表示，僅為偶發事件，不會影響新台幣匯率表現，因長期以來，新台幣匯率主要受到國際美元走勢影響。此外，11月外匯市場供需大致平衡，央行也鮮少進場調節。

據央行統計，美元指數維持強勢，11月上漲1.69%，主要貨幣裡僅日圓匯率升值2.14%，其餘均為貶值。其中，歐元與英鎊分別貶值2.27%與2.28%，新台幣匯率貶值1.51%居中，人民幣匯率貶值1.37%，澳幣與加幣各貶0.61%與0.49%。

對於美國聯準會12月利率會議決策，賀蘭芝分析，市場一直在變化，不過美國公布的ISM服務業指數表現有點疲弱外，美國最新經濟數據表現相對溫和，但沒有過去那麼強勁，市場預期，聯準會12月降息1碼機率，從原先的六成走揚至七成。

統計各國目前最新外匯存底，中國大陸為3兆2,611億美元，穩居全球第一；日本為1兆805億美元、僅次於中國大陸排名第二；第三名為瑞士，外匯存底為8,315億美元，台灣外匯存底5,779.74億美元，超車印度的5,668億美元，重返第四大。