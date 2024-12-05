凱基金控22公尺聖誕樹暖心登場 揭開公益月序幕

聖誕節即將到來，凱基金控5日舉行聖誕點燈儀式，點亮位於凱基金控總部22公尺高的聖誕樹，以日月星辰為主題妝點，象徵永恆光芒與希望，展現豐盛、富足以及溫暖、幸福的氛圍，與凱基金控旗下子公司的企業形象相互呼應；透過凱基聖誕樹的光芒，綻放希望傳遞夢想，共同迎向美好的2025年。

凱基金控董事長王銘陽及金控總經理楊文鈞親自出席今日的點燈儀式，與在場的凱基金控集團同仁、民眾，一同倒數點亮聖誕樹。凱基聖誕樹搭配聖誕球體、LED燈光環繞，結合聖誕裝飾以及特製星形樹頂星，透過繽紛閃爍的光線折射，營造絢麗溫馨的聖誕氛圍，串連溫暖與幸福的能量，閃耀整個敦北商圈，更為台北市增添美麗的風景。

聖誕點燈儀式宣告凱基聖誕公益月活動正式啟動，凱基金控同時與台北市視障者家長協會合作舉行耶誕快閃音樂會，視障朋友以長笛、小提琴及吉他演奏一連串歡樂的聖誕歌曲，傳遞溫暖的正能量；現場全體同仁更齊聲高唱「再出發」，象徵凱基金控集團承接今年傑出獲利成績，勇猛前進2025年。

凱基金控將往年公益日的傳統，擴大延伸至公益月活動，聖誕節前夕每周五於總部廣場舉辦公益市集活動，號召集團同仁及市民共度佳節之際，響應公益發揮社會影響力。其中最受歡迎的聖誕市集活動將於12月13日舉行，凱基金控邀請社福團體、社會企業以及地方創生團體，準備了耶誕麵包、巧克力、咖啡等耶誕美食，以及精油香氛、手工皂、布藝手工包等聖誕伴手禮，環繞在聖誕樹旁的聖誕市集，讓員工及民眾一踏入凱基金控總部廣場，就能感受濃厚的聖誕氣氛。同時於12月20日舉行大型公益市集活動，聚集45個攤位，特別規劃花蓮專區，銷售在地農產品、伴手禮、文創小物等深具地方特色的產品，以實際行動，振興花蓮經濟。

凱基聖誕樹將展出至2025年1月10日，凱基金控同步於FB官方粉絲專頁推出聖誕祈願祝福活動，讓大家於歲末佳節之際能透過祈願祝福，與家人朋友一同感受溫馨的耶誕氛圍，即日起至2025年1月10日只要在凱基金控FB官方粉絲專頁寫下你的祝福並上傳與凱基聖誕樹的合照或是標註兩位好友，就有機會獲得星野虹夕諾雅谷關飯店雙人房1晚、LINE point點數、便利超商禮物卡等多項好禮。