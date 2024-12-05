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凱基金控明年股利 總座楊文鈞掛保證一定比今年好

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）自結2024年前十月累計稅後純益突破300億元大關，達308.83億元，與去年同期相比大幅成長64%，每股稅後純益（EPS）1.81元。凱基金控總經理楊文鈞今天晚間出席耶誕點燈儀式受訪指出，凱基金控明年股利配發會比今年好，會反映業績成長，不會讓股東失望。

楊文鈞晚間與凱基金董事長王銘陽共同主持金控總部大樓廣場耶誕樹點燈儀式，他在儀式後受訪指出，凱基金控明年分派今年盈餘的股利水準，在業績成長良好下，預期會比今年發出的股利更好，會迎合市場期待，不會讓股東失望。

今年凱基金配發去年度盈餘每股現金股息0.5元，股息配發率約44%，符合凱基金考量壽險子公司需求，調整後的配發率約在四到五成之間。今年來凱基金獲利大幅成長，楊文鈞表示，股利的成長預期與獲利的成長幅度不會有太大落差。

凱基金 股利

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