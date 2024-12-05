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11月外資抽腿免驚！淨匯入仍守穩兆元 全年有望寫新高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會公布，11月外資淨匯出12.99億美元，終止連三個月淨匯入。圖／聯合報系資料照
金管會公布，11月外資淨匯出12.99億美元，終止連三個月淨匯入。圖／聯合報系資料照

金管會公布，11月外資淨匯出12.99億美元，終止連三個月淨匯入，累計前11月淨匯入314.96億美元，約折合新台幣1兆222元新台幣（以11月底台幣對美元收盤價32.457元估算）仍守穩兆元大關，續寫史上同期新高紀錄。

若最後一個月，外資未有大幅淨匯出，全年淨匯入額可望改寫史上新高。全年淨匯入史上新高是2023年，當時全年淨匯入額是295億美元。

也因前11月外資淨匯入動能強勁，11月底外資累積餘額2,770.12億美元，等於外資在台已投資8.99兆元台幣，12月有望突破9兆元大關，顯示外資仍看好台股，台股後市資金動能無虞。

金管會公布11月最新外資數字。據數據顯示，今年首季外資淨匯入152億美元，第2季也淨匯入了170億美元，第3季轉小幅淨匯出27.38億美元，顯示外資轉趨謹慎，9、10月兩個月淨匯入48億美元，11月僅小幅匯出。

證期局副局長高晶萍說，外資11月轉呈淨匯出，是因美國大選不確定因素，讓外資賣超後有資金需求而淨匯出。據統計，11月外資賣超上市櫃股票2,489億元是2011年單月第三大賣超額，顯示外資賣超力道加重。

金管會的外資淨匯出數字，是以外資投資台灣的「資產面」做計算，主要是外資投入本金的進出，11月逢美國總統大選，全球股市波動加劇，外資賣超台股，獲利了結後先把本金匯出。

法人認為，川普上任雖加劇市場波動，但供應鏈移轉2.0反有機會讓台商回流，有助活絡國內投資，支撐台灣經濟穩定也一定程度提供股市基本面保護。

外資 新台幣

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