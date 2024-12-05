凱基金控總座楊文鈞：明年股利一定比今年顯著成長

凱基金控今日舉行聖誕點燈儀式，凱基金控總經理楊文鈞受訪時對明年股利水準指出，由於今年獲利比去年好很多，因此明年股利一定優於今年（每股現金股利0.5元）；對於甫拿到的香港分行執照，本身也是凱基銀行董事長的他指出，會以能整合各方需求的「大分行」概念來打造香港分行。

凱基金控今年前三季稅後獲利291億，較去年同期增加66%，楊文鈞除了表示今年業績大好，明年發放的股利一定比今年好之外，也再重申未來股利發放有三大原則，包括一定反應業績、符合市場期待，且不是每年發多少而是每年股利都要有可預期性及成長性。

楊文鈞強調，明年股利發放不會和業績成長「有太大落差」，也意味明年的股利應會較今年顯著成長，不過他也表示，不是一次獲利很多就把全部的股利發掉，會兼顧成長規畫和投資人的期待。

楊文鈞也分析明年情勢指出，明年國際變數很大，凱基金控將秉持穩健的投資模式，以資產品質為目標，分散風險，若有任何總體經濟的改變，也會立即作出反應；他也分析，AI題材及發展利基還在持續，有助於台灣產業，中長期一定仍樂觀，雖然短期仍有總經的風險。

凱基銀行等候多年，終於今年拿到香港分行的執照。本身也是凱基銀行董事長的楊文鈞指出，香港分行不只是一個海外分行，而且將成為重要的大分行，包括凱基證券在香港是最大的台資證券公司，有很好的客源，先前因為沒有銀行分行在當地，使客戶財富管理造成障礙，而台灣很多進出口公司，香港有分行才能好好服務客戶，所以將以「大分行概念」來打造香港分行。