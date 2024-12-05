宏泰人壽9月RBC、淨值比皆達標 董座：邁向下一個30年

今年為宏泰人壽成立30周年，日前舉辦「宏泰人壽30周年暨異地辦公場所喬遷茶會」活動，除了慶祝30周年、公布30年來點滴累積之「傳愛百萬」成果之外，同時也慶祝異地辦公場所喬遷順利。宏泰人壽董事長李啓賢及總經理湯維華皆出席活動，感謝員工一路相伴，並期許為下一個30年而努力。

李啓賢表示，宏泰人壽自去年年底開始，公司氛圍及財業務表現都往好的方向前進。今年3月份、9月份公布淨值比、RBC等監理指標均符合法定標準，並在全體員工通力合作下，短短半年的時間內，順利完成異地辦公場所搬遷計畫。宏泰人壽深耕台灣30年，至今已發展為資產約3,600億規模的企業，對保戶、對社會、對地球付出關懷、有所貢獻，並致力於企業永續發展，現正積極準備迎接2026年接軌IFRS17及新一代清償能力制度的挑戰，以最好的準備迎向下一個30年。

湯維華則針對今年異地辦公場所搬遷計畫進一步說明。湯維華表示，為了讓員工有更好的工作環境，客服中心以更舒適優質的空間及硬體設施為保戶提供服務，決定在今年年中啟動職場搬遷計畫，讓公司營運資源有更好的發揮。職場的空間規劃從使用者角度出發、更為人性化；為順應ESG發展趨勢，職場規劃考慮整體節能、節水及減碳成效，並使用環保建材，以員工健康及使用感受為優先，同時申請國際WELL健康建築認證及LEED綠建築認證，讓員工身處辦公職場更安心。

活動中，宏泰人壽亦表揚20年以上資深員工及112年優秀內勤從業人員。宏泰人壽統計，至公司設立日7月7日為止，共計有53位員工陪伴公司超過20年以上的時光，甚至有1位員工在宏泰人壽任職30年，實在難能可貴。

宏泰人壽重視員工，強調以人為本的企業文化，強化專業職能，致力於公司穩健經營，持續守護超過百萬的保戶人生及其家庭，提供專業的保險服務並創造利潤，與保戶共創雙贏。未來，宏泰人壽承諾將貫徹、延續「宏泰30，傳愛百萬」的精神，達成更多的「百萬」目標，以堅定穩健的步伐，迎向下一個30年。