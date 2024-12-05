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數位皮夾展示APP雛形 金融業看好提供個人化服務

中央社／ 台北5日電

數發部今天舉行數位皮夾研討會，並展示APP介面雛形。金融業者表示，未來如果有數位皮夾，有望跟客戶確認資料上進入數位化時代，也有機會在會員管理上提供更多個人化的金融服務。

數發部今天舉行數位皮夾研討會。數位皮夾屬於數發部數位公建計畫「數位創新關鍵基礎建設計畫」的一環，推動時程為2024年到2027年，數位皮夾不會強制民眾使用、也不會發行任何身分證明文件。

數發部數位國際司說明，多數人都會帶實體皮夾出門，但實體皮夾並未有實名制，真正實名的是裡面的證件，數位皮夾也跟實體皮夾是相同邏輯，數位皮夾只是一個容器，並採用國際標準，目前已有完整的隱私規範，後續持續針對不同對象蒐集意見，盼業界提供寶貴意見。

研討會也邀請電信、金融、數位身分產業等多位專家，討論產業應用情境與可能挑戰，並初步展示數位皮夾APP頁面雛形，以民眾求職時公司可能需要學位證書驗證作為示範案例。

中信銀資深副總經理王俊權表示，金融業是信任產業，業務上也會跟客戶收很多資料，像是存款開戶需要雙證件，但相較於數位支付大幅發展，身分認證上是採取比較傳統的方式，仍要拿實體證明。若未來有數位皮夾，有望跟客戶確認資料上進入數位化時代，過程中當然也涉及法規調適。

數位皮夾是否有機會帶動更多服務，王俊權指出，數位皮夾有機會打通許多現行服務斷點，有些場景需要實名制、有些不用，如果有數位皮夾，可以針對不同資料授權，有機會提供許多客製化服務。以會員管理為例，假設想給財富管理客戶提供名人演唱會的票，過去可能是靠理專服務，未來有機會透過數位皮夾給予更多個人化的金融服務。

台灣大哥大副總經理韓昆舉表示，數發部試圖打造不再是中央集權的架構，是很好的示範。

不過，韓昆舉提醒，數位皮夾可能可以改善講師到每個活動收車馬費時需要交身分證影本的狀況，但應該思考活動為何需身分證影本，實際上牽涉後續報稅等議題。如果後面流程未改，數位皮夾應用可能也有難度，盼未來持續盤點應用情境。

台灣數位信任協會理事、台北醫學大學醫療暨生物科技法律研究所助理教授蔡文宜建議，政府應該從特定部會某個服務開始實驗，未來推動上會比較順暢。

根據資料，國際上也有不少國家使用數位皮夾，像是加拿大各省已經有初步數位皮夾服務上線，像是卑詩省；歐盟數位身分法規eIDAS 2.0已在今年5月生效，歐盟會員國需在2026年前提供符合標準的數位皮夾給會員國民眾免費使用；美國各州正在不同的數位駕照建構階段，像是加州政府已經開發加州數位駕照皮夾。

數發部 身分證 金融業

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