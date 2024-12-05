新光銀行推出新台幣優利定存專案 年利率上看2%

在當前全球經濟充滿不確定的環境下，新光金控（2888）子公司新光銀行推出「新光優利新台幣優利定存專案」，年利率上看2%，希望透過穩健的定存產品，協助客戶管理資產，在低風險的存款產品中獲取穩定的回報，提供客戶降低整體資產組合波動的另一種投資工具。

新光銀行此次推出的「新光優利新台幣定存專案」，活動期間自即日起至2025年2月7日止，以享有高於市場平均的2%年利率，協助客戶在市場波動中穩健增值資產。專案為三個月期定存，最低存款金額新台幣100萬，專案限時限量，額滿即截止。

另外，新光銀行也針對近期有壽險到期客戶，推出「壽險給付金台外幣優利定存專案」，現在以壽險給付金承作將享新台幣六個月定存年息1.88%、美元三個月定存年息5%之優惠利率，提供客戶資金投資運用新選擇。活動期間自即日起至2025年2月10日止，單筆承作門檻僅需新台幣1萬元或美元1,000元即可辦理，並設有不同的存款期間，包括新台幣六個月、美元三個月等，讓客戶在資金運用上擁有更多彈性。

新光銀行表示，對於正在觀望市場行情、等待進場時機或是較為保守的客戶，定存是個相較穩定的選擇，但也提醒，優惠定存的最低承作金額、可承作額度上限、專案到期日、資金之要求及承作對象等條件，各家銀行可能有所不同，建議民眾在選擇定存產品前，可先向銀行詢問清楚，並考量個人或家庭未來的資金使用規劃，或諮詢銀行理專，讓資產配置規劃更符合自身的需求。