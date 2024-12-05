大陸景氣惡化 國銀10月大陸分行獲利再現虧損

大陸景氣惡化，使國銀10月大陸分行獲利再現虧損。金管會今日公布最新的國銀獲利統計，其中，大陸分行在10月單月轉盈為虧0.7億，引起矚目，這也是1年8個月來，國銀大陸分行再度出現虧損。

銀行局統計，國銀大陸分行上次的單月虧損是在去年2月，當時單月虧損2.9億元。銀行局副局長林志吉說，可能和國銀大陸分行在10月增加呆帳提存有關。

川普的高關稅政策是針對大陸而來，預料造成衝擊的時間會在明年，不過由於先前大陸打房造成不動產風暴以及對整體景氣的衝擊，迄今救市措施的成效尚不明朗，為此人行也持續降息降準，而國銀此時在10月增提呆帳，已顯見對資產品質的衝擊，11月是否持續虧損或再轉虧為盈，仍有待觀察。