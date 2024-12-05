快訊

南韓戒嚴衝突！美女前主播「奪軍人步槍」畫面瘋傳 痛心發聲：不能沉默

皮卡車瞬間變形…秘魯巨石砸車釀3死 外交部證實「1人是台僑」

規模5.5以上地震逾35起創高…氣象署曝全台警報數排名 這縣市竟擠進前3

大陸景氣惡化 國銀10月大陸分行獲利再現虧損

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
大陸景氣惡化 國銀10月大陸分行獲利再現虧損。圖/本報資料照片
大陸景氣惡化 國銀10月大陸分行獲利再現虧損。圖/本報資料照片

大陸景氣惡化，使國銀10月大陸分行獲利再現虧損。金管會今日公布最新的國銀獲利統計，其中，大陸分行在10月單月轉盈為虧0.7億，引起矚目，這也是1年8個月來，國銀大陸分行再度出現虧損。

銀行局統計，國銀大陸分行上次的單月虧損是在去年2月，當時單月虧損2.9億元。銀行局副局長林志吉說，可能和國銀大陸分行在10月增加呆帳提存有關。

川普的高關稅政策是針對大陸而來，預料造成衝擊的時間會在明年，不過由於先前大陸打房造成不動產風暴以及對整體景氣的衝擊，迄今救市措施的成效尚不明朗，為此人行也持續降息降準，而國銀此時在10月增提呆帳，已顯見對資產品質的衝擊，11月是否持續虧損或再轉虧為盈，仍有待觀察。

景氣 降息

延伸閱讀

新青安退燒！國銀購置不動產放款月增腰斬 創近8個月來新低

藍委轟民進黨表面歡迎陸團訪台 實則當成瘟疫

陸官媒：美國制裁沒有阻止大陸晶片產業持續壯大

打臉外媒因涉貪被查報導 大陸國防部長董軍今天上海現身

相關新聞

新青安退燒！國銀購置不動產放款月增腰斬 創近8個月來新低

金管會今日公布最新的國銀放款統計，在新青安退燒以及央行第七波打炒房政策奏效之下，國銀10月的購置不動產較9月僅增加869...

孳息帶動終結連2降 央行：11月外匯存底增至5779億元

央行今天公布11月底外匯存底金額為5779.74億美元，終結連2降。央行表示，11月碰到孳息大月，帶動外匯存底月增11....

凱基金控總座楊文鈞：明年股利一定比今年顯著成長

凱基金控今日舉行聖誕點燈儀式，凱基金控總經理楊文鈞受訪時對明年股利水準指出，由於今年獲利比去年好很多，因此明年股利一定優...

新光銀行推出新台幣優利定存專案 年利率上看2%

在當前全球經濟充滿不確定的環境下，新光金控（2888）子公司新光銀行推出「新光優利新台幣優利定存專案」，年利率上看2%，...

大陸景氣惡化 國銀10月大陸分行獲利再現虧損

大陸景氣惡化，使國銀10月大陸分行獲利再現虧損。金管會今日公布最新的國銀獲利統計，其中，大陸分行在10月單月轉盈為虧0....

虛擬資產業登記制上路 金管會：違規最重關2年

自今年11月30日起，虛擬資產業自洗錢防制法遵聲明改採登記制，金管會今天表示，除了既有26家完成法遵聲明的業者可在過渡期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。