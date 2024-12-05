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新青安退燒！國銀購置不動產放款月增腰斬 創近8個月來新低

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新青安房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片
新青安房貸示意圖。圖／聯合報系資料照片

金管會今日公布最新的國銀放款統計，在新青安退燒以及央行第七波打炒房政策奏效之下，國銀10月的購置不動產較9月僅增加869億，創今年2月，近8個月以來的最低紀錄，2月當時的月增量為283億。

9月的購置不動產放款金額，較8月增加1523億，10月的月增量形同「腰斬」。銀行局副局長林志吉指出，今年以來有好幾個月的增量都超過千億元，而10月的月增量不到千億，估計和新青安貸款熱潮已過，回復正常情況有關。

至於10月周轉金則較9月增加2309億，林志吉說明，周轉金增加也反應第四季包括備料等需求，因此推升周轉金增量來到高點，合計總放款量較9月單月增加3291億。

炒房 金管會 青安貸款

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