推亞洲資產管理中心 金管會宣布開放高資產戶的債券可質借外幣

為推動我國發展為亞洲資產管理中心，金管會在「留財與引資」並重方向下，為加速推動私人銀行業務計畫，今日再宣布開放高資產客戶財富管理業務的銀行，可受理高資產客戶以本人持有的外國債券、境外結構型商品或外幣計價結構型債券為擔保辦理外幣授信業務。估計在金管會開放措施下，高資產1萬1000多戶，可質借出的總金額大約等值208億元。

金管會指出，此次開放是提供高資產客戶更多元的融資工具，以協助客戶提升資金使用的靈活性及流動性。銀行局副局長林志吉說明，尤其債券不像股票可隨時公開進出有高流動性，而且要綁定期限，所以予以開放，讓高資產想籌資時，不致要賣債來籌資。

林志吉也說明，之前金管會開放銀行信託持有的債券可作擔保，現在則是放寬到本人所持有的債券也可直接來作擔保。至於股票，因為股票波動大，而且沒有評等，所以未開放股票。

至於這種債券擔保方式，能否作「多重槓桿」，林志吉表示，這要看銀行自行評估。所謂的多重槓桿，例如，先以10萬債券擔保借5成，5成資金再做其他投資，而其他投資裡面又有新的債券，能否再以該新債券再來質借？林志吉說，目前法規沒有特別限制，但相信銀行會有所評估。他也指出，由於市場價格是波動的，在此開放之後，至少投資人不用「賣債籌資」。

林志吉也對外幣計價結構型商品的開放受理擔保說明，此次開放的是保本型的外幣計價結構型商品可作為擔保，他也指出，由於其到期保本的流動性限制，金管會開放受理擔保之後，銀行接受擔保時，也要考量其變現性是否有所不足。

銀行局指出，高資產客戶並應於設質時向銀行提供資金用途之說明及相關證明文件，林志吉估算，質借成數一般大約最高5成上下。

林志吉也說明，目前12家開放高資產理財的，AUM（資產管理規模）達1兆2千億元，約有3%是投資在本次開放的外幣金融資產，大約有416億元、11000名客戶，也就是未來有416億元可拿來擔保，若質借5成，約可借到等值新台幣208億元。林志吉指出，這次的開放主要針對DBU（外匯指定銀行）客戶的高資產客戶都可，但只能外幣資產擔保借外幣，而不是借本幣。

據了解，此次銀行局僅開放外幣債券只能作借出外幣的擔保，而不能直接借出本幣，主要和中央銀行基於外匯管理有關。包括林志吉也特別提醒：「外幣借出來之後，也不能轉換為新台幣。」

至於資金用途，會否用於買房？金融業者認為，銀行在借貸時，也會問明資金用途，另外，即使要購置不動產，應不致把高利率借出來的外幣換成新台幣來投資不動產，就直接借出新台幣即可，至於若要投資海外不動產，不會對台灣房市造成影響。

金管會也對目前可拿來作擔保的資產部位統計，合計債券BB級以上的為399億元，保本型境外結構型商品為0.32億元，保本型的外幣計價結構債16.68億元，對整個資產規模總占比3.26%。