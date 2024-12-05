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轉貸族看過來 將來銀行專案利率2.4%起、最高可貸八成

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
國人近半月收入用以繳納房貸，將來銀行推轉貸利率2.4%專案。圖/將來銀行提供
國人近半月收入用以繳納房貸，將來銀行推轉貸利率2.4%專案。圖/將來銀行提供

進入年底資金需求旺季，純網銀「將來銀行NEXT BANK」年底前提供2.4％起、申貸成數最高八成的優惠專案，無論是首購族，有房無貸的非首購族，或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸、以房屋融資的族群均可申請，撥款免等待。

多家銀行因央行調升存準率、房貸水位逼近銀行法72-2條上限及仍在消化新貸購屋案件，受理房貸業務進度顯著放緩，讓不少具非購屋資金需求的轉貸族也被錯殺。

將來銀行特別分析，在2021年至2022年初辦理房貸的民眾至今已歷經央行六度升息，利率至少抬高了3.5碼（0.875個百分點），但卡在3年綁約期不利於順利轉貸，好不容易解禁卻又面臨多家銀行房貸業務大排長龍、受理進度顯著放緩。

全台房貸負擔率已攀升至46.02%，收入幾乎一半要拿去繳房貸。

房貸負擔率係指房貸的月還款金占家庭月收入的比率；據內政部統計，截至今年第2季止，六都幾乎都處在負擔能力「偏低」甚至「過低」等級，其中台北市高達70.69％，家庭月收入超過七成用以償還房貸。

新北市59.67％次之，中市、竹縣、桃園也分別有54.83％、40.78％、39.48％的水準，顯見過重房貸負擔已明顯排擠國人日常生活支出。

將來銀行目前承作雙北市、桃園、新竹地區及台中市房貸，歡迎有寬限期需求、欲取得新貸款金額或延長貸款期限的非投資客轉貸族，透過僅需10-20分鐘的全線上房貸。

將來銀行 房貸

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