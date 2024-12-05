證交所「內部人股權宣導說明會」圓滿落幕 獲熱烈回響

2024年「內部人股權交易法律遵循宣導說明會」，在臺灣證券交易所專業團隊赴北、中、南三區暨線上宣導辦理後，完美結束。證交所表示，2024年對於內部人股權宣導共辦理五場說明會，包含實體三場及線上二場，總計有1,400餘名公司內部人參加，充分讓所有內部人能夠選擇合適的場次及型態。

證交所說，過去數年因新冠疫情，所以都是辦理線上宣導，疫情趨緩後，今年開始恢復辦理實體宣導會，讓內部人能與證交所講師團隊面對面交流互動。此外，為兼顧不便參加實體宣導會者，可以有機會參與，證交所仍持續開辦線上宣導，讓宣導會辦理型式更具變化也更有彈性。

證交所又說，原本只規劃辦理一場次線上宣導會，但在宣導會開辦上路後，由於課程內容豐富、詳實，以及講師精彩實例解說深受好評，證交所也不斷接到希望開放增加報名人數的需求。因此，特別再追加一場，共計辦理兩場線上宣導會，讓有興趣參加者都能在年底前完成股權管理課程。

證交所強調，今年內部人股權宣導會內容安排有股權申報義務、禁止內線交易、以及六個月內短線交易利益，必須返還公司等，也特別對今年5月10日起大量取得股份申報及公告門檻從取得已發行股份總額超過10%調降至5%的相關注意事項詳加說明。各場次與會者與講師意見交流互動熱絡，普遍認為有助提升對法規遵循的認知，避免因不諳法規或一時疏失導致發生違規受罰的情事。

證交所每年舉辦多場內部人股權宣導會，對於新近法規的變革、申報實務作業及常見違規態樣都會詳加說明，未及報名參加的內部人或有興趣了解內部人相關法規的投資人，可以在證交所官網「內部人股權管理」宣導專區觀看宣導會影音檔以及其他相關資料【連結：https://www.twse.com.tw/zh/products/education/insider/insider.html】。