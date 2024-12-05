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AI 詐騙手法猖獗 趨勢科技首度針對打詐推新品擋危機

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

詐騙猖獗已是事實，不少人也擔心自己或家人被騙。全球資安解決方案領導廠商趨勢科技最新調查指出，在台灣，不到六成民眾認為自己能清楚識別網路詐騙，遠低於美澳地區與新加坡；將近九成民眾擔心家人成為詐騙受害者，顯現台灣民眾對網路詐騙現況的不安。

趨勢科技台灣區總經理洪偉淦指出，現在的詐騙往往從小處著手，從加入理財群組開始逐步誘使人上當，利用人性弱點，還會給點小利，有些人到銀行匯錢還不相信自己被騙。加上生成式AI技術愈趨完整、詐騙集團的手法與話術更加逼真，民眾能正確識別詐騙和網路威脅的難度提高。

趨勢科技過去以防毒軟體為主，今年首度推出全新消費性資安產品「AI防詐達人」，有效以「換臉詐騙偵測、詐騙查證、簡訊過濾與網頁防護」四大功能支援iOS與Android雙平台用戶，協助民眾遠離網路詐騙威脅。

AI防詐達人推出一年一台版優惠價590元（原價890元），針對電腦、平板、手機多種裝置的網路安全、趨勢科技也推出PC-cillin AI防詐特偵組，內含PC-cillin 2025雲端版一年一台版和AI防詐達人。

趨勢科技產品行銷經理朱芳薇表示， AI防詐達人加入「換臉詐騙偵測」功能協助偵測換臉視訊影像，運用語意分析技術發展「詐騙查證」功能，有效辨識已知和未知的詐騙威脅，並持續同步更新警政署165全民防騙網公告之涉詐資訊（如涉詐LINE ID、電信門號及網站等）。特色的「換臉詐騙偵測」，可以辨識視訊來電者是否經過AI變造；也因僅有約五成年輕消費者能辨識串流平台假郵件，「詐騙查證」一眼識破假圖片、文字、連結。

AI 詐騙集團 趨勢科技

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