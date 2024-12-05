LINEPAY 掛牌上市 林修銘：期許將品牌價值回饋給台灣的社會及投資人

連加網路商業股份有限公司LINEPAY（7722）5日由興櫃轉上市，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，代表證交所恭喜LINEPAY成為上市公司一員，相信在進入資本市場後，有助於提高投資人對公司的關注與資金募集能力，並協助公司擴展業務，強化競爭力，也期許LINEPAY在上市掛牌後，持續提升公司治理品質，積極履行企業社會責任，並努力推動永續發展，將品牌價值回饋給台灣的社會及投資大眾。

林修銘表示，近年來，隨著行動支付的普及和消費者對無接觸支付方式的需求日益增加，台灣的行動支付產業持續成長，也迎來許多機遇及挑戰。LINEPAY自2015年在台成立，迄今已近十年；在董事長丁雄注帶領下，持續於台灣市場深耕不輟，除了別出心裁地率先和中國信託推出「LINEPAY」聯名信用卡，領先業界，同時充分掌握市場脈動，細膩體察消費者喜好及各類型商家的不同需求，積極推廣行動支付服務，致力提升全台線上線下支付據點，推動並打造完善、便利以及多元化的LINEPAY支付生態圈。

LINEPAY2023年度代理收付金額逾新台幣1,800億元，高居台灣行動支付業者之冠。截止目前為止，LINEPAY的用戶數已突破1,270萬人，可以說全台灣每兩個人，就有一人是LINEPAY的使用者，更有包括電商平台、大型購物百貨公司、中小型連鎖商店以及商圈夜市獨立的店家與小販等超過57萬處的支付據點，在台灣各個角落的大小商圈及觀光景點等，都可以見到LINEPAY的身影。而LINEPAY在營運效率與獲利能力方面亦有顯著成績，最近三年度合併營收屢創新高，2024年1至10月合併營收更較去年同期增長30%，營業毛利及營業利益金額亦持續同步增長，彰顯出效益與管理之成效。

作為台灣領先的支付服務業者，除台灣內需市場外，LINEPAY也將支付場景及合作商家的觸角延伸至海外市場。LINEPAY今年已啟動部分海外跨境支付的業務，2024年7月跨境支付首站於韓國正式開通，首波海外商店為韓國知名的新羅免稅店，而在11月時，再進一步開拓包括韓國超商龍頭CU、快時尚服飾品牌TOPTEN10、知名美妝品牌 INNISFREE等合作據點，並提供消費回饋。希望藉由LINEPAY深耕台灣10年來所累積的經驗，迅速推動海外市場的開發，將整個商業模式拓展至海外市場，打造覆蓋全球的支付生態圈，提供消費者多元、便利、安全的無現金支付服務。