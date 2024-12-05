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證交所力拼創新板2.0目標成為亞洲 NASDAQ

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所董事長林修銘。中央社
證交所董事長林修銘。中央社

連加網路商 LINEPAY（7722）5日在臺灣證券交易所由創新板轉至一般板掛牌，證交所董事長林修銘歡迎連加網路正式掛牌之外；會後受訪時，林修銘表示，創新板2.0在2025年1月上路，希望未來成為亞洲新創企業掛牌的重要平台，力拚成為亞洲的那斯達克（NASDAQ）。

林修銘表示，創新板升級到2.0對台灣新經濟產業是重要訊息；創新板2.0會有三大作法：

一、流動性會增加：創新板將取消創新板合格投資人限制，股市1,300萬戶投資人都可交易創新板股票。

二、加強創新元素：引進外部專家提升創新性審查嚴謹度，挑選出更多優質的新經濟公司加入。

三、加強創新板公司與資本市場溝通：創新板公司一年要開兩次法說會。

創新板 證交所 那斯達克

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