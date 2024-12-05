上海商銀與台灣影響力投資協會 舉辦永續金融論壇

上海商銀（5876）結合上銀文教基金會與台灣影響力投資協會，於4日共同舉辦永續金融論壇「碳費政策下企業應對與轉型策略」，共議企業淨零轉型挑戰以及永續金融實踐，論壇探討全球碳排政策發展，特別是碳排成本對企業的影響、應對及轉型。此外，論壇鼓勵企業透明揭露碳排放資訊，並依據國際標準制定減碳策略，以提升市場透明度和投資者信心。

隨著台灣2050淨零排放路徑及策略逐步推動，實現淨零不僅需要創新技術和領導力，更需要企業具備強大的執行力與協作精神。12月4日舉辦的永續金融論壇共計有百餘家企業客戶、供應商、股東及員工代表出席，邀請BSI英國標準協會東北亞區總經理蒲樹盛、勤業眾信聯合會計師事務所永續轉型服務團隊施俊宏會計師以及上海商銀企業金融事業部協理黃慶宗進行專題演講，分別分享碳費政策國際趨勢、如何制定實務應對策略及碳費政策對投融資業務之影響。最後由台灣影響力投資協會理事長陳富煒主持綜合座談，由三位專題演講人，與現場來賓進行精彩的Q&A交流。

隨著「碳有價」國際趨勢的時代來臨，為協助台灣產業迎接挑戰，化危機為轉機及商機是此次的論壇重點，論壇中探討如何透過綠色政策、綠色經濟和綠色金融，為產業提出碳流帶金流的新商業模式；提供淨零減碳模式的新思維以接軌國際趨勢，並和與會所有來賓共同宣示「淨零減碳‧勢在必行；綠色金融‧攜手同行」，展現與客戶、供應商、股東及員工協力合作永續發展的決心。

上海商銀表示，持續跟隨全球目標進程，接軌國際倡議，與各界合作推動永續發展。該行除已簽署支持氣候相關財務揭露倡議及簽署加入赤道原則外，並已正式遞交科學基礎減量目標，響應全球淨零趨勢。上海商銀於2023年度透過導入 ISO 46001國際標準，訂定《環境安全衛生及能水資源政策》，推動各項自發性之行動措施與改善方案，降低能源、紙張及水資源的耗用與廢棄物的產生，並依環境相關法規，適切保護自然環境，於執行營運活動及內部管理時，致力提升各項資源之利用效率，實踐「愛地球‧挺環保」對環境友善的責任。