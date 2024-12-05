證交所18場證券商法規及業務宣導 獲熱烈回響

臺灣證券交易所表示，今年分上下、半年兩梯次辦理的18場證券商從業人員法規及業務宣導活動，總計有近4,000人次在職人員參與講習，參與人數與場次幾乎皆為去年二倍水準。

證交所專業宣導團隊上半年利用近一個月時間，赴各大城市與證券業稽核、法遵、徵信、受託等業務從業人員面對面溝通，獲得外界廣大迴響。

考量反應熱烈，為消化超出預期的報名人數，於既定的八場活動外，再於台北追加額外兩場，以致5至6月間已密集辦理高達十場，頻率堪稱為歷年之最。

下半年的從業人員法規及業務宣導，除台北部分場次較多，以及維持去年新增的新竹場外，依舊在台中、台南、高雄各舉辦一場，證交所副總經理謝俊欽並親自出席高雄場，介紹證交所最新措施，包括12月推出的盤中零股交易撮合間隔從目前1分鐘，大幅縮短至5秒，以提升交易效率，增加成交機會。

此外，針對董事長林修銘十分注重的創新板2.0，將推出「取消合格投資人限制」、「提升創新性審查嚴謹度」、「打造彈性友善籌資環境」及「強化投資人權益保障」等四大利多，以鼓勵更多投資人參與等，謝俊欽亦加以說明。

證交所說，今年度法規及業務宣導課程，仍以金管會證期局就政策面之的闡釋，最受到外界矚目，證交所也循例規劃證券市場主管機關，於最終壓軸時段上場解說。

證期局由證券商管理組熟稔業務的高階主管，輪流於各場次講述「近期業務開放重點及法規說明」，內容包括鬆綁業務範圍、法規修正、資訊安全、高齡客戶保護，以及政府非常重視的防範金融詐騙議題等。

至於證交所負責部分，則由券商輔導部與交易部，分別派出資深同仁，詳盡介紹「常見業務缺失暨案例分享」、「證券商資安作業說明」、「證券商管理規章增修說明」，及「近期交易相關制度變革重點說明」等注意事項。