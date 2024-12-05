惠譽：台灣壽險業2025展望中性 保費收入將成長

惠譽信評對2025台灣壽險業展望為中性，預期2025年台灣保費收入適度成長，且壽險業通過優化業務組合持續專注提高合約服務邊際。

此外，惠譽的觀點反映出，保險公司通過發行次順位公司債券持續增強其資本水準，為2026年實施的《國際財務報告準則第17號》（IFRS 17）及新一代清償能力制度（TW-ICS）做好準備。然而，穩定的獲利能力仍受投資收益所挑戰，且取決於避險成本的管控能力。

關注熱點 審慎獲利邊際考量下保費適度成長

惠譽預測，2025年保費將以中個位數百分比成長，這基於惠譽預期2024年台灣GDP成長將低於4%。2024年1-9月，壽險業保費收入在低基數基礎上成長8%，這得益於傳統壽險和投資型保單以及意外健康險產品的新契約保費成長強勁。美聯準會若進一步降息可能推升對客戶提供較高回報的分紅保單和利變型產品的需求。在接軌IFRS 17期間，壽險業界將平衡合約服務邊際提升與保費收入規模成長。

發行債務以強化資本

惠譽預期，壽險公司將繼續發行境內或透過海外全資SPV發行境外具資本性質的次順位公司債券，在新的資本監管制度下提高資本水準。資本實力偏弱的壽險公司亦可能通過增資和併購來增加資本。

避險成本變動是盈利穩定的關鍵

由於持續轉向獲利率更高的保障型產品銷售加之投資增加，2024年1-9月壽險業稅前利益同比成長68%。然而，鑒於壽險公司對海外投資龐大，避險成本仍是其獲利的關鍵決定因素之一。惠譽預期，壽險公司將評估外匯曝險並評估外匯風險容忍度上限，並專注於銷售獲利的外幣保單以形成自然避險。金融監督管理委員會於今年8月發布外匯價格變動準備金新制。這有望為壽險公司提供更有彈性的避險策略，以減少外匯波動對其損益表的影響，並積累準備金以降低長期（而非短期）避險成本。

風險資產曝險和資產負債管理

大型壽險公司股票和權益類投資占資本的比例應會保持在高位，以獲得更高收益率進而緩解利差損壓力，但財務業績易受股市波動影響。海外投資占投資資產總計的70%。部分海外債券投資用於支應台幣保單，導致台美之間利率及幣別錯配。惠譽預期，壽險公司將維持動態資產負債管理，以降低利率風險引發的財務業績波動。