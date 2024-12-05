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轉貸族救星！純網銀將來銀行房貸免等待 利率2.4％起

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

進入年底資金需求旺季，多家銀行因央行調升存準率、房貸水位逼近銀行法72-2條上限及仍在消化新貸購屋案件，受理房貸業務進度顯著放緩，讓不少具非購屋資金需求的轉貸族也被錯殺。純網銀「將來銀行NEXT BANK」對此表示，年底前提供2.4％起、申貸成數最高八成的優惠專案，無論是首購族，有房無貸的非首購族，或是資金用途非用於投資其他房產的房貸轉增貸、以房屋融資的族群均可申請，撥款免等待。

將來銀行特別分析，在2021年至2022年初辦理房貸的民眾至今已歷經央行6度升息，利率至少抬高了3.5碼（0.875個百分點），但卡在3年綁約期不利於順利轉貸，好不容易解禁卻又面臨多家銀行房貸業務大排長龍、受理進度顯著放緩，眼看全台房貸負擔率已攀升至46.02%，收入幾乎一半要拿去繳房貸，將來銀行本著普惠金融原則，將沒有實體分行而省下營運成本的回饋給客戶，盼快速有效降低國人的房貸負擔。

房貸負擔率係指房貸的月還款金佔家庭月收入的比率，據內政部統計，截至今年第二季止，六都幾乎都處在負擔能力「偏低」甚至「過低」等級，其中台北市高達70.69％，家庭月收入超過7成用以償還房貸；新北市59.67％次之，中市、竹縣、桃園也分別有54.83％、40.78％、39.48％的水準，顯見過重房貸負擔已明顯排擠國人日常生活支出，並非台灣之福。

將來銀行表示，目前承作雙北市、桃園、新竹地區及台中市房貸，歡迎有寬限期需求、欲取得新貸款金額或延長貸款期限的非投資客轉貸族，透過僅需10-20分鐘的全線上房貸，大幅節省跑分行的時間及舟車勞頓，申請核貸後即可配合客戶指定時間撥款，歡迎缺資金或尚在等待排隊撥款的客戶申請比較。

將來銀行 房貸

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