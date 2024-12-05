富邦金控舉辦2024年「供應商ESG交流會」 表揚永續績優供應商

因應國際ESG潮流，富邦金控（2881）為發揮金融影響力，引領供應商重視ESG議題，12月4日舉辦供應商ESG交流會，逾百位富邦金控重要供應商代表出席。會中發表年度供應商永續評鑑結果，並由富邦金控副董曾銘宗頒獎表揚永續評鑑表現優異供應商，2024年度由精誠資訊（6214）、台灣固網、台灣富士軟片、宏碁資訊、大同世界科技（8099）、敦陽科技（2480）獲頒評鑑績優獎，東宜資訊獲頒卓越精進獎，感謝供應商夥伴與富邦共同打造堅韌穩定的永續供應鏈。

富邦金控已連續七年舉辦供應商永續評鑑及關鍵供應商實地訪查，表彰ESG績效亮麗的供應商，並已連續三年頒發「卓越精進獎」，以鼓勵規模受限、無法投入大量成本，但仍積極參與永續作為，且歷年參與評鑑成績均有長足進步的中小型供應商，期望藉此強化合作夥伴對環境、社會、治理議題的重視，促進富邦的夥伴們投入永續發展。

因氣候變遷與環境保護的重要性與日俱增，國內外對於再生能源的需求也逐年上升，富邦金控今年不僅偕同六家子公司在76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，並創下台灣金融業外島據點導入綠電的首例，也積極協助供應商跟上這股浪潮，今年交流會特地邀請星星電力公司於會中分享「綠電攻略：企業永續競爭力的關鍵路徑」，期盼能為富邦的供應商夥伴提供能源轉型的相關資訊，使不同規模、型態的供應商均能找到適合自己的使用綠電模式，從而使富邦和供應商夥伴一同邁向Run For GreenTM淨零碳排的目標。

富邦金控落實永續承諾，在國內外備受肯定。入選首屆《TIME》時代雜誌全球500大永續企業、連續15年獲得國際知名財經媒體《The Asset（財資雜誌）》「The Asset ESG Corporate Awards」、連續2年蟬聯《Institutional Investor》「亞洲最佳管理團隊」保險業雙榜冠軍，並以同時囊括六項大獎第一名的大滿貫成績，稱霸亞洲保險市場！五度且連續三年獲得《遠見雜誌》「遠見ESG企業永續獎」、第17度獲得《天下雜誌》「天下永續公民獎」、富邦金控及子公司於2024台灣企業永續獎獲頒12座單項績效獎。

回顧過往，展望未來，富邦金控將持續以「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，發展再生能源，邁向淨零，攜手供應商夥伴永續轉型。