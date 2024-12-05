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林修銘：創新板2.0改善流動性 目標成為亞洲NASDAQ

中央社／ 台北5日電
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照片
證交所董事長林修銘。聯合報系資料照片

證交所11月底通過台灣創新板重新改版，取消合格投資人等限制，證交所董事長林修銘今天表示，希望未來創新板2.0不只是扶植台灣新經濟產業，更希望成為亞洲新創企業掛牌的重要平台，力拚成為亞洲的那斯達克交易所（NASDAQ）。

證交所最近推出台灣創新板2.0，取消創新板合格投資人限制，改採行一般板的交易制度，創新板股票得信用、借券及盤中盤後零股交易，提供投資人多元交易工具參與市場，希望讓創新板更具吸引力。

林修銘今天出席LINE Pay連加網路上櫃轉上市掛牌儀式，會後接受媒體訪問，他表示，此次創新板改版，對台灣新經濟產業而言是重大的消息，可以分成3點來看。

首先流動性會增加，林修銘表示，此次取消創新板合格投資人限制，改採行一般板的交易制度，讓創新板的合格投資人從原本約30萬戶，放寬到全市場約1300萬戶投資人，進入門檻大幅降低。

林修銘坦言，過去很多公司在創新板掛牌後，不久就轉到一般板，主要就是考量流動性的問題，隨著創新板2.0推出，這個現象將成為過去式。

其次，林修銘強調創新板2.0將加強創新元素，引進外部專家提升創新性審查嚴謹度，挑選出更多優質的新經濟公司加入。第3則是加強創新板公司與資本市場的溝通，要求1年開2次法說會。

至於創新板改版後，明年IPO家數目標。林修銘表示，證交所和櫃買中心有設定1個目標，規劃明年上市櫃申請總家數以65家為目標，持續壯大台灣資本市場。但針對創新板，IPO家數不是重點，而是希望吸引更多優質新創公司加入。

林修銘表示，目前台灣上市公司的本益比約22倍，和其他國際交易市場比較，不只不相上下，也是名列前茅。未來創新板2.0不只是扶植台灣新經濟產業，讓原本想到國外掛牌的新創公司留在台灣，更希望能吸引更多亞洲新創公司選擇到台灣掛牌，成為亞洲的那斯達克。

創新板 證交所 資本市場

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