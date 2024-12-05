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MSCI ESG評級 新光金控獲AAA最高評級

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
新光金控MSCI ESG評比躍升為AAA最高評級。圖/新光金控提供
新光金控MSCI ESG評比躍升為AAA最高評級。圖/新光金控提供

MSCI 2024年最新公布ESG評級報告（MSCI ESG Ratings ）出爐，新光金控由去年BBB級大幅躍升為AAA級最高評等，這是繼去年榮獲道瓊永續指數(DJSI)保險組全球第二、亞洲第一成績後，再次獲得國際ESG權威機構的高度認可。

新光金控指出，今年度全球共有38家壽險與健康保險機構參與ESG評等，全球僅16%獲得AAA評等殊榮，此次新光金控評等大躍進，也展現新光金已晉身全球ESG風險及機會管理的標竿企業群。

除了此次MSCI ESG評級的躍升，2024年新光金控亦再度入選富時永續指數(FTSE4Good Index)成分股及台灣永續指數成分股。

新光金控說明，MSCI ESG Ratings是全球投資者公認最具權威的ESG評級之一，藉由檢視企業在環境、社會、公司治理三大面向中，包含氣候變遷脆弱度、人力資本發展、資訊安全、責任投資、公司治理等7大主題之表現，將企業的ESG管理水平劃分為七個級別（AAA至CCC）。

新光金控董事長魏寶生表示，本次評等榮獲佳績，首要歸功於金控及旗下子公司多年來在ESG各面向均擘劃出明確政策及執行方向，並持續深化員工的永續教育訓練，打下扎實的ESG基礎工程，使ESG各面向的評分皆有大幅成長。未來，新光金控會持續以『低碳』、『創新』、『共好』的企業永續價值主張，提升股東價值的同時，持續為經濟繁榮、社會公益及環保永續創造更大影響力。

新光金控今年度的評等成績，在公司治理面向表現尤其突出，領先大多數全球同業，也是此次評等躍升的主要原因之一。其中，不僅高階經理人薪酬部分與永續的股東利益呈現一致方向，對於誠信經營部分，新光金在誠信經營政策、反貪腐反賄賂、道德行為準則、吹哨者機制，及稅務透明度等面向，無論是在國內還是國際都維持領先地位。

此外，對於高度仰賴人力資本的金融保險業而言，勞動力管理亦是關鍵議題，新光金不僅提供優於法規的員工支持計畫，2024年更增加每年兩天的有薪家庭照顧假，使其根據MSCI的模型，在勞動力管理方面領先於全球同業。

同時，MSCI ESG Ratings 報告亦提及新光金控擁有周全的績效評估方法，且近三年平均員工離職率亦低於同業平均水平，也展現員工管理的佳績。

在客戶端，根據MSCI的模型，新光金控在客戶隱私及資訊安全上也展現最佳實踐，包含持續強化備援系統等級、定期演練，及導入包含ISO 27001等標準，以最高規格確保公司業務營運與保障客戶權益。

ESG MSCI 保險 新光金控

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