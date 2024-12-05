防盜刷！萬事達卡將推動態虛擬卡號與生物辨識支付計畫

金融詐騙與信用卡、電子支付盜刷問題嚴重，即使是一次性的OTP動態隨機密碼都有可能被盜用。國際信用卡暨支付科技領導品牌萬事達卡（Mastercard）宣布，2025年將陸續推動虛擬卡號與線下交易綁定生物辨識等創新金融科技落地台灣，全面提升電子支付交易安全性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，虛擬卡號有助於持卡人在陌生、較少消費的電商平台使用，避免提供真實卡號衍生的盜刷風險，而線下刷卡生物辨識則是與線上交易生物辨識一樣，可以避免因OTP、卡號等資訊遭冒用的風險。台灣的金融詐騙、盜刷、偽冒交易問題嚴重，因此透過這些創新金融科技的落地推廣，將可望有效保障台灣持卡人在電商、線下的交易安全。

萬事達卡指出，動態虛擬卡號解決方案，是針對消費者在不熟悉或消費頻次不高的電商平台，可能會對留下卡號等重要資訊產生疑慮，所推出的全新動態虛擬卡號解決方案，持卡人可以在發卡銀行的APP中即時生成一組專屬的動態虛擬卡號，即可將其使用在網購結帳，商戶端也不會取得或留存持卡人的真實卡號，且當持卡人有其他交易需求時，都可以隨時生成全新的動態虛擬卡號，大幅提升網購交易安全性。

另外，萬事達卡也將從銀行、設備商、特約商店三管道旗下，推動生物辨識支付計劃，讓消費者除了手機支付可以使用手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等生物辨識外，線下則是透過端末刷卡機的設備升級，來達到線下也就是實體消費也可綁生物辨識確保安全性的機制。

陳懿文指出，目前國外有業者生產生物辨識功能的端末刷卡機，尚未引進台灣，明年萬事達卡將與合作銀行、特約商戶與設備商共同研擬推動。目前萬事達卡生物辨識支付計劃已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗，未來將持續把創新支付模式推向台灣等更多市場，創造更高效、安全的購物體驗。