萬事達創新支付技術 掃臉、指紋取代輸入密碼OTP

信用卡盜刷防不勝防，萬事達卡透過支付密鑰、生物辨識支付計劃強化線上線下支付安全性，全力推動支付技術發展，提升交易安全性。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據金管會數據，2024年前三季非現金支付交易筆數達到60.66億筆，總交易金額達6.17兆元、較去年同期成長近15%，顯示台灣消費者對非現金支付的偏好。

儘管OTP (One Time Password)因其便利性而被廣泛運用於網購交易驗證，但也較容易遇到網路釣魚或簡訊攔截等詐欺手段威脅。

萬事達卡支付密鑰讓持卡人在交易過程中只要透過臉部掃描或指紋辨識就能快速完成身份驗證，取代傳統密碼與OTP輸入，不僅讓交易流程更快速，還能降低外洩風險。

此外，支付密鑰採用代碼化技術保護消費者的卡號，確保不會被第三方取得或利用。對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；而對消費者來說，則是可以享受更快速的結帳流程及更安全的支付體驗。

萬事達卡積極推動生物辨識支付計劃，加入更多無可取代的生物特徵創新技術，讓持卡人可使用各種生物辨識方式來進行支付驗證，包含手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等。

消費者可事先在經常消費的商店，透過裝置註冊個人資料和生物辨識資料，並完成卡號與生物特徵的綁定，即可在日後於該商店結帳時，僅使用生物辨識驗證即可完成交易。

目前萬事達卡生物辨識支付計劃已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗。萬事達卡未來將持續把創新支付模式推向更多市場，為零售商和消費者帶來更高效、安全的購物體驗。