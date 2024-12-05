最強亞幣 台幣二天升1.5角
台股指數驚驚漲，吸引熱錢昨（4）日蜂擁匯入，估計逾10億美元，激勵匯市爆量升值。新台幣匯率昨天升值8.8分，收在32.448元，連兩升並為半個月新高，市場交投熱絡，昨天一日爆出22.76億美元的成交巨量。
匯銀主管指出，台股昨天延續多頭氣勢，終場大漲，收在23,255點；外資左手買超台股逾258.6億元、右手匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中強升逾1角，最高升抵32.41元、最多升值1.26角。
新台幣匯率漲多，反而吸引美元買盤進場撿便宜，終場新台幣匯率升值金額縮至8.8分後，以32.448元作收。根據中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩升，累計升值1.5角。
央行資料指出，美元指數昨天上漲0.02%，非美貨幣走勢升貶互見；台股連漲助攻下，新台幣匯率升值0.27%，連兩天登上「最強亞幣」寶座，人民幣匯率升值0.09%，星元匯率微幅升值0.02%。
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