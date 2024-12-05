快訊

科技股領漲 美股3大指數同創新高！道瓊首登4萬5000點

最強亞幣 台幣二天升1.5角

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。 聯合報系資料照
新台幣與美元。 聯合報系資料照

台股指數驚驚漲，吸引熱錢昨（4）日蜂擁匯入，估計逾10億美元，激勵匯市爆量升值。新台幣匯率昨天升值8.8分，收在32.448元，連兩升並為半個月新高，市場交投熱絡，昨天一日爆出22.76億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，台股昨天延續多頭氣勢，終場大漲，收在23,255點；外資左手買超台股逾258.6億元、右手匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中強升逾1角，最高升抵32.41元、最多升值1.26角。

新台幣匯率漲多，反而吸引美元買盤進場撿便宜，終場新台幣匯率升值金額縮至8.8分後，以32.448元作收。根據中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩升，累計升值1.5角。

央行資料指出，美元指數昨天上漲0.02%，非美貨幣走勢升貶互見；台股連漲助攻下，新台幣匯率升值0.27%，連兩天登上「最強亞幣」寶座，人民幣匯率升值0.09%，星元匯率微幅升值0.02%。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

熱錢蜂擁入台、激勵匯市爆量升值 南韓戒嚴令之亂「有益無害」？

影／永豐金：台積電獲利成長兩成 台股2025上半年看26,800

台股不受「韓國戒嚴」影響沒跌反漲！ 直雲：僅次於美股的第二強股票

12月台股期指漲183點

相關新聞

12銀行擬設點高雄資管專區 金管會主委6日率團參訪

金管會首選高雄做資產管理專區，金管會主委彭金隆明（6）日將率團參訪。據悉，金管會3日與逾12家銀行高層開「會前會」獲三大...

最強亞幣 台幣二天升1.5角

台股指數驚驚漲，吸引熱錢昨（4）日蜂擁匯入，估計逾10億美元，激勵匯市爆量升值。新台幣匯率昨天升值8.8分，收在32.4...

金管會主委訪財長 洽談三優惠

金管會主委彭金隆昨（4）日拜訪財政部長莊翠雲。與會官員表示，彭金隆主要帶來三個議題，包括台商擔心海外資金匯回的課稅問題、...

金控展望明年聚焦AI、降息 永豐樂觀台股衝26,800

三家金控2025年投資展望出爐，認為AI與降息是兩大風潮，台股延續AI主流大趨勢，明年上半年將見高點。其中，昨（4）日舉...

玉山金秀淨零平台進展

玉山金控擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，昨（4）日舉辦第二屆成果發表會，金管會副主委陳彥良出席指導，先行者聯盟成員...

凱基壽前進原民學校 用遊戲扎根財金素養

為確切落實金融知識普及、縮短城鄉教育差距，凱基金控旗下凱基人壽前往原住民重點學校「桃園市立羅浮高級中等學校」辦理講座，化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。