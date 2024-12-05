金管會主委訪財長 洽談三優惠

金管會主委彭金隆昨（4）日拜訪財政部長莊翠雲。與會官員表示，彭金隆主要帶來三個議題，包括台商擔心海外資金匯回的課稅問題、境外金融中心（3O）租稅優惠、展延國際保險業務分公司（OIU）租稅優惠。

彭金隆昨率銀行局、保險局和證期局拜訪莊翠雲，討論金管會規劃推動亞洲資產管理中心相關稅務議題。

財政部官員指出，金管會彙整業者三大意見，希望爭取租稅優惠。首先是業者發展資產管理中心，可能面臨的稅務議題，舉例來說，資產管理中心成立後吸引國外資金回台，業界擔憂資金回台面臨課稅。財政部回應，當時推動境外資金專法時，也針對資金匯回課稅問題，提出相關解釋函令與問答集，詳細說明資金匯回不一定衍生課稅問題，像是匯回國外投資本金，因非屬所得、就不會有課稅問題。

其次，金管會提到境外金融中心現行租稅優惠，未來是否可適用在外國人在台投資樣態。官員解釋，依現行規定，拿到國際金融業務分行（OBU）利息所得或是結構性商品所得時可以不用課稅，未來吸引境外資金來台發展更多業務，例如開放保費融資時，是否同樣適用課稅規定或租稅優惠。

官員強調，由於金管會還在盤點相關業務可能發展出來的所得項目，未來財政部也會協助釐清適用哪些課稅或免稅。

最後OIU租稅優惠從2015年開放後，十年免徵營所稅、營業稅、印花稅等租稅優惠將於明年2月屆期，金管會希望爭取延長。官員轉述，會中請金管會提出稅式支出評估報告來分析展延的必要性，財政部再來研議。