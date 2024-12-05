玉山金秀淨零平台進展

玉山金控（2884）擔任永續金融先行者聯盟第二屆輪值主席，昨（4）日舉辦第二屆成果發表會，金管會副主委陳彥良出席指導，先行者聯盟成員玉山金控、元大金控、中信金控、第一金控、國泰金控及兆豐金控總經理皆親自出席，分享今年度淨零工作平台重要進展。聯盟將持續與主管機關合作，透過投融資與服務創新，推動台灣2050淨零目標。

聯盟2023年綠色採購總金額約29億元、年成長近65%。在資訊揭露及議合方面，各金控盤點國內主要投融資部位屬高碳排者總碳排放量達1,387萬公噸CO2e，所屬行業包括製造業、水泥業、原物料產業、電力供應業、半導體等。

截至2023年底，各金控對高碳排企業完成議合比例平均近92%，促使高碳排企業訂定2050減碳目標比例平均達64%。各金控發展永續應用或分析工具計12項，其中包括玉山銀行推出「氣候暨生物多樣性永續連結貸款」、國泰推出「陽光綠益債務型STO」、中信於個金網頁設置「永續ESG專區」、元大建置「年輕世代金融素養專區」、第一推出「消費碳足跡查詢」服務；2024年規劃發展九項工具，包括開發綠色金融商品、應用程式等。

玉山金總經理陳茂欽表示，玉山今年於COP29周邊會議中，向各界分享台灣永續金融先行者聯盟的合作機制與永續作為，加速推動金融業減碳轉型重要基礎工程，也呼應COP29「In Solidarity for a Green World」主題，展現公私部門團結合作應對氣候危機的行動力，也讓世界看見台灣。

此外，先行者聯盟作為政府與金融業者間重要政策諮詢平台，今年季會針對「金融機構防漂綠參考指引」、「節能服務業專案貸款推動」及「綠色及轉型金融行動方案」等政策進行討論。

會中，陳茂欽將印有「永續金融先行者聯盟」的旗幟交接給元大金總經理翁健，正式將輪值主席交接予元大金控。這面旗幟象徵著聯盟成員對未來的共同承諾以及團結協作決心。