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12銀行擬設點高雄資管專區 金管會主委6日率團參訪

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠林勁傑／台北報導
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照
金管會主委彭金隆。 聯合報系資料照

金管會首選高雄做資產管理專區，金管會主委彭金隆明（6）日將率團參訪。據悉，金管會3日與逾12家銀行高層開「會前會」獲三大結論：一、銀行願簽「意向書」評估在高雄亞灣區設點，二、各銀行在高雄亞灣區附近分行，擬可「原分行升級改制」並視同專區內分行，三、釋出與財政部討論稅負的可能性。

國泰金（2882）總經理李長庚昨日表示，一定會響應政策，國泰其實已設立一個研究中心，算最早進駐亞灣，如果可以設立「境外資產管理特區」（OMU），即可涵蓋OBU OIU、OSU，這樣法令上是最簡單且構想很好，所以會多多支持。

金管會攜銀行前進高雄重點
金管會攜銀行前進高雄重點

滙豐銀總經理陳志堅透露，將在高雄當地設新財管中心，成為在高雄特區給出承諾的第一家外資銀行，因台灣在亞太區具重要地位。

一家銀行高層說，富豪戶最在意的是稅負與隱私，若要爭取稅負優惠，一、將OBU客戶存款利息所得免扣繳，擴大到客戶交易免稅，二、專區內客戶可免被查稅。

3日這場會前會，邀逾12家承辦高資產業務董事長或總經理，由彭金隆主持，銀行局長莊琇媛也全程與會。彭金隆會中表示，在高雄亞灣區設資產管理專區，有兩大目的，一是南北平衡，二是盼能形成聚落。

金管會在會中釋出，一、亞灣區中，銀行可只做OBU（國際金融業務分行）業務，將OBU實體化設在專區內，海外客戶收件集中掛帳在高雄OBU，二、也可以OBU+DBU（外匯指定銀行），三、保單與外幣資產融資業務，可能僅限OBU承作，這塊仍在評估。

會中業者建議，基於成本效益考量，可否在高雄亞灣區附近的原分行，直接升級改制？彭金隆鬆口可評估，專區附近的原分行升級改制，也視同亞灣區內的分行，此舉讓不少銀行解套。

那麼，專區內外的金融服務到底有何不同？多家銀行高層私下坦言，就近期金管會召開會議來看，金融服務似乎沒有明顯區隔或誘因，稅負優惠也不明確。

另家高層也提出三大疑慮，一、要替富豪戶打理資產，應是去approach（靠近）客戶，而非形成一個物理位置，若要形成一個區位，勢必有其特殊性，就目前來看，專區內外，金融服務似乎沒有明顯區隔及誘因。

二、若專區內外並無不同，那為何要在高雄？最關鍵是，沒有稅負優惠，客戶為何要去高雄？三、金管會提高雄專區「試辦」，但業務面沒有增減，若只是將台北客戶移往高雄，實質意義不大。

國泰金 理專 金管會

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