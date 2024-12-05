金控展望明年聚焦AI、降息 永豐樂觀台股衝26,800

三家金控2025年投資展望出爐，認為AI與降息是兩大風潮，台股延續AI主流大趨勢，明年上半年將見高點。其中，昨（4）日舉行2025年投資展望說明會的永豐金（2890）最樂觀，料明年上半年台股看到26,800點，因「台積電持續上演一個人的武林」，看台經濟成長率（GDP）逐季上揚，全年GDP 2.96％。

台灣房市方面，永豐金首席經濟學家黃蔭基指出，股市、房市、物價連動，即便2025年房市交易退燒、移轉棟數下滑，房價不會下來，惟央行怕房市熱度難控，不會輕易降息，料2025年台灣央行全年凍息；國泰金同步認為，2025年房價下修幅度有限。

台灣2025年經濟成長率方面，永豐金看好台灣將受惠AI持續熱絡，與出口與投資雙引擎加持，GDP逐季增長，從第1季1.67％、第2季2.42％、第3季3.01％，第4季到4.61％，全年成長2.96％；國泰金則認為有機會站穩3％。

金控看2025年風險則落在美新任總統川普關稅政策，恐加速通膨捲土重來，不利美降息步調，永豐金與國泰金料美2025年只降息2碼（1碼為0.25個百分點），黃蔭基解釋，川普主張全面延長減稅與祭出免稅三箭，財政赤字明年恐難縮減，加上高關稅與反移民政策實施，恐讓通膨捲土重來，讓2025年核心PCE回到3％以上，美國聯準會（Fed）貨幣調控難度提高，降息路徑受限，為防範通膨復燃，估2025年將只降息2碼，美GDP走溫至2.3％；對美債10年期殖利率區間落3.8％到5％，黃蔭基認為，只要看到5％就可以進場美債。

富邦金則認為，明年美聯準會少則降息3到4碼，也可能降4到6碼，最糟劇本為貿易戰全面爆發，包括歐美之間也爆發，美降息幅度見到8到10碼。

第二風險，永豐金指出，3日晚間南韓發生緊急狀態，以及日本新任首相石破茂上任初期也經過內部鬥爭等，可見全球政經局勢震盪，推升2025年避險需求增加，美元續強，亞幣受壓；富邦金則認為，新台幣明年下半年將反彈回升。

三家金控看台股都相對樂觀。

國泰金子公司國泰世華銀認為，看好2025年台股指數突破25,000點，認為台灣2025年經濟成長率有機會站穩3％，但要注意川普如果擴大對陸與其他關稅的衝擊；看房市估將呈現量縮價鬆動格局，惟台北市蛋黃區下修幅度有限，認為台灣央行關心重點聚焦在房市管控，目的不是要把房價打下來，而是不樂見投機氣氛盛行。

永豐金黃蔭基認為，以台股2025年獲利預估、過去10年本益比區間15到19倍計算，明年指數高點見26,800點，基於企業明年獲利年增率從第1季逐步下滑，台股創高在上半年。

黃蔭基最後指出，2025年會比2024年充滿挑戰，美國優先帶來挑戰與機遇，全球央行降息可以緩衝保護主義帶來的傷害，持續看好美國、日本以及台灣經濟表現，以及受益全球供應鏈重組的新興國家。