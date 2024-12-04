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出國更方便 萬事達卡綁亞太拉美東歐電子錢包陸續開通

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

電子支付蔚為全球趨勢，世界多國都有在地慣用的數位電子錢包，可做當地日常交通、消費支付工具，卻也形成觀光客的支付障礙。國際信用卡暨支付科技領導品牌萬事達卡（Mastercard）鑑於此，繼去年開通國際旅客可以萬事達卡綁定中國大陸支付寶、微信支付，以及香港八達通後，2025年將陸續開通亞太區的印尼、馬來西亞、柬埔寨與斯里蘭卡，未來並將再延伸至拉丁美洲、東歐、中東和非洲等日常消費廣泛使用數位錢包支付的地區，讓持卡人出國旅遊更便利。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，為了讓全球旅客能夠在旅途中與當地民眾一樣使用數位支付，萬事達卡已與中國大陸的支付寶與微信支付、香港的八達通等數位錢包合作，開通在地數位錢包綁定服務，讓台灣與國際旅客前往陸、港均能使用萬事達卡綁定在地電子錢包消費。這個在地數位錢包綁定（Mastercard Pay Local）服務，讓全球旅客在旅遊當地消費更便利，因此明年將陸續再開通亞太多國，包括印尼的DANA、馬來西亞的Touch'n Go、柬埔寨的Bakong、斯里蘭卡的LankaPay等數位錢包，都將陸續加入綁定開通的行列，為亞太區3,500多萬家商戶提供更便捷的支付服務。

除亞太地區外，萬事達卡也已著手規劃將此服務延伸至拉丁美洲、東歐、中東和非洲等日常消費廣泛使用數位錢包支付的地區，讓全球旅客可以將手中的萬事達卡卡片，綁定至更多國家的當地數位錢包後直接付費，減少兌換外幣現鈔等不便，讓出國旅遊的消費支付更加順暢無阻。

消費 馬來西亞

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