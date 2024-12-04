金融科技防詐 萬事達卡提出動態虛擬卡號新解方

萬事達卡今日宣布，對於信用卡盜刷，近來已技術再晉級，提出動態虛擬卡號解決方案新解方，萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，該技術賦能持卡人透過即時生成的一次性虛擬卡號，就能在電商平台購物，而不需使用真實卡號交易。此項全新技術的到位，將可以更全面保障網購交易安全。

陳懿文表示，根據金管會數據，2024年前三季非現金支付交易筆數達到60.66億筆，總交易金額達6.17兆元、較去年同期成長近15%，顯示台灣消費者對非現金支付的偏好，萬事達卡透過支付密鑰、生物辨識支付計劃，強化線上線下支付安全性，全力推動支付技術發展。

其中，萬事達卡全新推出的動態虛擬卡號解決方案，可說是網購安全防護的晉級版。動態虛擬卡號解決方案(Mastercard Virtual Card Token Program)可說進一步拓展代碼化的應用領域，全面完善網購交易安全，主要是針對消費者在不熟悉，或消費頻次不高的電商平台，可能會對留下卡號等重要的資訊產生疑慮，而推出的解決方案，持卡人可以在發卡銀行的app中即時生成一組專屬的動態虛擬卡號，即可將其使用在網購結帳，商戶端也不會取得或留存持卡人的真實卡號，且當持卡人有其他交易需求時，都可以隨時生成全新的動態虛擬卡號，大幅提升網購交易安全性。

對於生物辨識的技術運用，萬事達卡則說明，儘管OTP (One Time Password)因其便利性而被廣泛運用於網購交易驗證，但也較容易遇到網路釣魚或簡訊攔截等詐欺手段威脅，例如，詐團透過網頁直接誘受害人在該詐騙網頁上提供OTP的輸入碼，甚至以電話誘騙受害人告知。

萬事達卡支付密鑰的技術，即是讓持卡人在交易過程中，只要透過臉部掃描或指紋辨識就能快速完成身份驗證，取代傳統密碼與OTP輸入，不僅讓交易流程更快速，還能降低外洩風險。此外，支付密鑰採用代碼化技術保護消費者的卡號，確保不會被第三方取得或利用。因此，對商戶而言，交易流程更安全順暢有助於減少消費者中斷購買行為的可能性；而對消費者來說，則是可以享受更快速的結帳流程及更安全的支付體驗。

萬事達卡也認為，由於生物特徵的不可複製性 ，因而也會使得綁定卡號讓支付更有保障 ，對此萬事達卡也積極推動生物辨識支付計畫，加入更多無可取代的生物特徵創新技術，讓持卡人可使用各種生物辨識方式來進行支付驗證，包含手掌掃描、臉部掃描或虹膜掃描等，消費者可事先在經常消費的商店，透過裝置註冊個人資料和生物辨識資料，並完成卡號與生物特徵的同步綁定，即可在日後於該商店結帳時，僅使用生物辨識驗證即可完成交易。目前萬事達卡生物辨識支付計劃已在日本、巴西、波蘭與烏拉圭進行試驗，也計畫未來持續把創新支付模式推向更多市場，為零售商和消費者帶來更高效、安全的購物體驗。