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南韓政局動盪 元大金、中信金盤點部位估影響不大

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
圖為元大金控大樓。圖／元大金提供
圖為元大金控大樓。圖／元大金提供

南韓總統尹錫悅突發戒嚴令，引發動盪，國家風險對金融業高度重要。身為全台唯一在南韓同時有證券及銀行的金融機構、元大金（2885）總經理翁健表示，目前盤點部位及資金流動性都沒有問題，「對我們來說沒有影響」，後續則再觀察。

玉山金控今天主辦永續金融先行者聯盟第二屆成果發表記者會，會後翁健受訪時表示，南韓戒嚴事件很快就結束了，元大在當地有證券公司，目前盤點部位及營運資金流動性都沒有問題。

中信金總經理高麗雪也說，盤點中信在當地部位沒有很大，並無授信，僅保險端有投資，但也沒有營業據點，評估影響不大。

國泰金總經理李長庚則打趣說道，「電影都演不出這種情節」。

中信金 元大金 南韓 南韓戒嚴 玉山金控

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