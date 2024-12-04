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頂級旅遊新時尚 萬事達卡明年推出這兩大新利器

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
萬事達卡台灣區總經理陳懿文。圖／台灣萬事達卡提供
萬事達卡台灣區總經理陳懿文。圖／台灣萬事達卡提供

2025年將至，信用卡業者也提出明年業務發展新策略，其中國際發卡組織萬事達卡不僅繼續瞄準旅遊商機，今日更率先宣布，將開業界創舉首度推出「熟人共乘」的機場接送服務，每人最低優惠458元起，另外明年也將大舉推動去年已在進行的「行李專人配送」，每件490元起，主打持卡人輕鬆實現空手旅行直達景點，可說是萬事達卡布局明年海外旅遊市場的二大利器。

不只旅遊，運動也是高端族群的消費大宗。萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示，根據萬事達卡數據分析與顧問服務團隊針對富裕族群消費分析，發現頂級消費族群重視『運動健康』與『旅遊』，該族群在運動健康的年度消費金額為大眾族群的23倍，此外，在旅遊的年度消費金額是大眾族群的29倍之多，因此，明年萬事達卡的頂級住宿，即首度新增棒球、賽車等運動主題的頂級住宿選項提供卡友。

陳懿文觀察，高端消費族群對運動的消費，也集中在配備和器材，例如高爾夫球具或服裝這些，在打球之前就會先打理自己在運動的品牌形象，而在旅遊方面，陳懿文也指出，萬事達卡的相關統計已顯示，隨著高端客層年輕化，開始越來越走「自由行」路線，所以自由行的比例已和團體旅遊幾乎旗鼓相當，有半數的富裕族群選擇自由行。

而另一個有趣的現象，在於萬事達卡統計顯示，若是海外旅行，高端消費族群在當地消費的比例比一般大眾來得高，例如，一般大眾的海外當地消費只有32%，其他68%全部花在行前的機票、旅館預訂，但高端族群則是在海外消費比例高得多，例如，最頂級的消費族群，其海外當地消費占比45%就比一般大眾的32%高得多。

也因此，為了滿足高端客群的海外旅遊服務，萬事達明年將提供的熟人共乘、或是全球機場專人行李配送，就是進一步的客製化服務，現在機場接送多半都是單點，但這種熟人接送服務，則是可「多點」進行，這種安排專門為解決不同居住點親友間要額外花費時間集合出發的煩惱，萬事達卡指出，該業界首創「熟人共乘」機場接送服務，是和全鋒汽車共同推出，全持卡人皆能享有，2人即可成行，提供共乘持卡人各自指定出發時間與接送地點，以3人共乘計算，每人優惠價最低458元起。

此外，萬事達卡亦提供世界卡以上持卡人最低528元起的機場單趟接送優惠，同時也與e-go台灣租車啟動全新機場接送合作，首度推出不限名額單趟機場接送優惠838元起，同時特別安排電動車及油電車接送實踐環境永續。

而全球指定機場專人行李配送490元起的行李配送服務，也是非常客製化，尤其適合搭早班飛機的持卡人，因為一般的飯店房間check-in時間，都是下午3點，倘若行李沒有配送，遊客只有二種作法，一種是把行李從機場一路提到景點附近的車站寄放在車站的置物櫃，另一種，則是把行李先提到旅館寄放再出來，但這二種都不便，陳懿文分析，前者還得多花一筆置物櫃的錢，後者還得先跑一趟旅館再出來，但現在若有這種機場提領行李配送服務，即方便許多。

對於行李專人配送收費標準，萬事達卡指出，世界卡以上持卡人，可以最低一件490元的價格，就可於日本、韓國等指定機場享受「行李專人配送服務」，其他全球機場的該項服務，則提供6折起的超值優惠，讓持卡人輕鬆享有機場和酒店之間出發與返航的行李運送禮遇。不過萬事達卡也提醒，名額有限，越早使用就越能用到，若有二件行李，則費用約在980元，以此類推。

機場 消費 運動

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