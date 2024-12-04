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凱基金控總部大樓5日聖誕點燈 串聯公益溫暖敦北商圈

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基金控5日下午6時將首度於總部大樓廣場舉行聖誕點燈儀式，高達22公尺的耶誕樹將點亮敦北商圈新地標，迎接溫馨浪漫的冬日佳節。凱基金控／提供
凱基金控5日下午6時將首度於總部大樓廣場舉行聖誕點燈儀式，高達22公尺的耶誕樹將點亮敦北商圈新地標，迎接溫馨浪漫的冬日佳節。凱基金控／提供

歡慶更名「凱基」元年，凱基金控（2883）預定5日下午6時於金控總部大樓廣場舉行聖誕點燈儀式，目前高達22公尺、巨大美麗的聖誕樹已經在大樓廣場設置完成，只待5日晚間正式點燈，點亮耶誕樹。凱基金控預計5日當天將串聯公益團體，打造一系列聖誕公益月活動，點亮敦北商圈新地標，迎接溫馨浪漫的冬日佳節。

凱基金控搬遷至敦北新的總部大樓已有數年，但從未舉辦過耶誕點燈活動，今年是第一次，也同時歡慶金控更名凱基的ONE KGI元年。凱基金控表示，每年12月凱基金控集團都迎來充滿溫暖與愛心的公益月，今年公益月就由5日即將登場的聖誕點燈儀式揭開序幕。凱基聖誕點燈儀式將於5日下午6時由凱基金控董事長王銘陽及金控總經理楊文鈞，率領子公司管理團隊共同啟動。22公尺高的凱基聖誕樹，以「日月星辰」為主題，象徵永恆的光芒綻放夢想，白日的陽光溫暖且充滿生命力；夜晚的月光，靜謐而安詳，在歲末年終之際，帶來2025嶄新的希望與夢想。

凱基金控攜手數十個社福團體、地方創生團體，擴大往年集團公益日規模，延伸至公益月活動，並與台北市視障者家長協會合作，舉辦公益快閃音樂會，獲獎無數的視障音樂家將演奏多首聖誕節慶曲目，增添節慶喜悅與祝福。配合聖誕點燈活動，凱基金控於FB官方粉絲專頁推出聖誕祈願祝福活動，即日起至2025年1月10日只要在凱基金控FB官方粉絲專頁寫下你的祝福並上傳與凱基聖誕樹的合照或是標註兩位好友，就有機會獲得星野虹夕諾雅谷關飯店雙人房1晚、LINE point點數、便利超商禮物卡等多項好禮。

凱基金控打造全家共享的佳節體驗，歡迎市民朋友，蒞臨凱基金控總部廣場，共同感受聖誕節日的喜悅與美好，為2024聖誕季節留下溫暖幸福的回憶，也共同期待及迎接豐盛富足的新年。

凱基金 聖誕節

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