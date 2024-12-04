金融業首例！彰銀建成大樓工程獲頒候選低碳建築證書

彰化銀行（2801）響應國家淨零碳排放政策，依循內政部低碳（低蘊含碳）建築規定，針對自辦危老重建「建成大樓興建工程」建築物主結構體、外牆外裝、透光外窗及帷幕外窗、不透光帷幕外牆、內隔間、室內地坪、戶外地坪等七項工程項目，導入低碳設計規劃，減碳率達CFR 30.5%，經內政部評定小組評定通過符合低碳建築，將以低碳第1+級標示，為我國首件金融業辦公大樓獲頒候選低碳（低蘊含碳）建築證書的建築物，日前由彰銀副總經理鄧秀娟代表領獎。

彰銀表示，因應國際建築淨零碳排放趨勢，我國內政部將建築工程碳排放納入政策方案內，並依循國際公認的EN15978全生命周期建築碳足跡評估標準，於今年7月1日實施「建築蘊含碳排標示申請審核認可及使用作業要點」，以鼓勵各界採取低碳工法，積極降低建築物在建材生產運輸、營建施工、更新修繕及廢棄拆除階段的碳排放量，以朝向2050年政府淨零碳排放目標邁進。

彰銀「建成大樓興建工程」在活化資產同時創造低碳及經濟雙重效益，本案由「中興工程顧問股份有限公司」辦理專業營建管理，「台北國際聯合建築師事務所」負責建築規劃設計，「雙喜營造股份有限公司」承攬興建工程，預計民國118年完工，為地上20層／地下4層之鋼骨造建築物，樓高88公尺，總樓地板坪數約1萬坪。

淨零排放已為當今邁向永續發展首要任務之一，彰銀繼日前以「碳5C」行動獲環境部、政治大學、商業周刊及ESGBusiness雜誌等國內外肯定，本次再以指標性建築工程「建成大樓興建工程」獲頒候選低碳建築證書，且未來本案將再取得黃金級綠建築標章、銀級智慧建築及耐震標章等多項永續相關證明，以期做為邁向自身淨零的指標性象徵建築。