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房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

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房市不熱了嗎？「綠巨人」中華郵政投資不動產報酬率下滑 原因曝光

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。 聯合報系資料照
房市示意圖。 聯合報系資料照

中華郵政的不動產投資是以壽險業務為主，根據預算中心報告，自2022年起，中華郵政壽險投資不動產報酬率便低於主管機關規範計算的合理投資報酬率，今年截至7月，年化收益率約2.58%，低於主管機關規範計算的合理投報率2.97%。

對此，中華郵政回應，主要是受疫情影響的不動產承租戶提供降低租金、緩繳等協助措施，且部分承租人受疫情及產業環境影響提前終止租約，致近年不動產收益率下降而未能達標，目前正強化招租作業、加強布局良好投資標的，以提升投資效益。

中華郵政的不動產投資是以壽險業務為主，不過郵務及儲匯業務亦有出租商業用途供店舖、辦公室及停車場等使用。根據中華郵政114年度預算案，編列投資性不動產收入計4.52億元，其中以壽險投資性不動產收入約4.2億元為主，占比達92.83%。

2020年至今年7月，中華郵政公司壽險投資性不動產執行情形，投資筆數自12筆增為16筆，增加4筆、增幅33.33%，年化租金自3.35億元減為3.33億元，減少208.5萬、減幅0.62%，導致平均年化收益率自3.2%降為2.58%，減少0.62個百分點。

另外，2022年起壽險投資不動產報酬率介於2.4%至2.58%，低於主管機關規範的合理投資報酬率2.72%至2.97%之間。

主管機關規範計算的合理投資報酬率，是依保險業辦理不動產投資管理辦法規定，以基準利率（指中華郵政公司牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率）加5碼計算，目前為2.97%。金管會先前鬆綁相關規定，基準利率從現行中華郵政2年期定存利率，改為「近五年」中華郵政每年1月1日牌告2年期定存利率平均值，預計最快年底上路；未來新制若以2024年起前五年1月1日公告牌告利率估算平均1.17％，加5碼後為2.42％，比現在降低許多。

中華郵政 壽險業

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