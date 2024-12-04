熱錢蜂擁入台、激勵匯市爆量升值 南韓戒嚴令之亂「有益無害」？

台股指數驚驚漲，吸引熱錢4日蜂擁匯入，估計逾10億美元，激勵匯市爆量升值。新台幣匯率今天升值8.8分，收在32.448元，連兩升並為半個月新高，市場交投熱絡，4日一日爆出22.76億美元的成交巨量。

匯銀主管指出，台股延續多頭氣勢，終場大漲227.87點，收在23,255.33點；外資左手買超台股逾250億元、右手同步匯入逾10億美元，激勵新台幣匯率盤中強升逾1角，最高升抵32.41元、最多升值1.26角。

新台幣匯率漲多，反而吸引美元買盤進場撿便宜，終場新台幣匯率升值金額縮至8.8分後，以32.448元作收。根據中央銀行統計顯示，新台幣匯率連兩升，累計升值1.5角。

央行資料指出，美元指數今天上漲0.02%，非美貨幣走勢分歧、升貶互見；受到南韓總統尹錫悅無預警祭出「戒嚴令」衝擊，台灣主要貿易對手國貨幣韓元今天暴跌0.86%、淪為「最弱亞幣」，日圓匯率也下挫0.25%。

在台股連漲助攻下，新台幣匯率升值0.27%，連兩天登上「最強亞幣」寶座，人民幣匯率升值0.09%，星元匯率微幅升值0.02%。

匯銀主管說，南韓總統尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，一度導致韓元兌美元匯價暴跌，原先市場憂慮，韓元跌勢可能波及新台幣等主要亞幣，但相隔6小時後，南韓國會表決通過宣布解除，韓元匯率也順利止貶。

匯銀主管分析，南韓戒嚴令之亂一度引發政經動盪，但市場認為，南韓為台灣貿易主要競爭國手，南韓政局不穩，可能衝擊外資對南韓的投資信心，加上北韓地緣政治威脅，不排除熱錢可能轉向出現轉單效應及具備AI發展優勢的台灣。估計短期內，新台幣匯率將位於32.2~32.8元區間整理。