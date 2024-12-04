出國遇突發戒嚴令 旅平險、旅遊不便險理賠關鍵一次看

韓國發生最短命戒嚴令，為期6小時震驚世界各國。而韓國也是台灣人外國旅遊首選的目的地之一，根據南韓觀光公社公布2024年5月數據，台灣造訪韓國的觀光客增長相對顯著，於外籍觀光客中排名第四名。但若出國旅遊遇到旅遊目的地突發戒嚴令、行程受影響，民眾買的旅平險、旅遊不便險是否會理賠也成為民眾關注焦點。對此，壽險業者、保經業者皆表示，若以條款中除外責任或特別不保事項來看，有部分項目無法理賠。

在旅平險方面，若民眾於國外旅遊期間遇到突發戒嚴令，並於期間生病、受傷，全球人壽表示，依照旅平險示範條款的約定，戰爭（不論宣戰與否）、內亂及其他類似的武裝變亂屬於除外責任的範圍之一。如果該國僅是宣布戒嚴，但其國內環境並未有戰爭或內亂或其他類似之武裝變亂之情形，保戶原本投保的旅平險保障是不受影響的。保險公司僅能依保單條款所列之除外事項或不保事項之約定檢視是否個案理賠成因是否得排除在保障範圍外。

在旅遊不便險方面，公勝保經（6028）臻圓事業部資深經理陳秀玲指出，如果「人已出國、正在當地」，因戒嚴令發布，造成班機延誤，若有投保旅遊不便險，只要班機延誤超過四小時，保單就會依約定的金額給付保險金；但如果是旅程取消或更改，因在保單條款中，特別不保事項有載明「直接或間接因法令、政府命令所致之損失」，因戒嚴令即屬政府直接法令產生，故保單無法理賠。

如果是「人在台灣、還沒出國」，若已事先投保旅平險與旅遊不便險，因尚未啟動，所以無法申請班機延誤、旅程更改等理賠事項；至於旅程取消的部分，也因為保單條款特別不保事項亦有載明「直接或間接因法令、政府命令所致之損失」，也屬於除外責任之一，故保單一樣不予理賠。

陳秀玲進一步指出，旅程取消理賠條件須符合被保險人、配偶或三等親內死亡或病危；被保險人於中華民國境內擔任訴訟證人；班次因罷工取消或延誤達24小時，預前往地發生暴動、民眾騷擾之事；境內居住地建築物和動產因天災造成超過25萬元損失等符合條款內事項才會理賠，至於除外不賠條件，在保單條款中有明確條列，建議民眾投保前都要看清楚，所有理賠內容還是要依實際狀況、跟保險公司確認為準。

富邦產險則表示，假設因戒嚴後續產生暴動、民眾騷擾的情況，導致無法前往當地旅遊，若要保人事前已完成投保者，且在海外旅程開始前的7天內因而取消行程，就可以獲得旅程取消所造成的損失保障。旅客在韓國旅遊期間如遇到上述情況產生之暴動、民眾騷擾的情況，導致更改其預定旅程因而所增加之交通或住宿費用，就實際支出之費用，於保險金額內作賠償。惟應扣除可由旅館業者、交通工具業者、旅行社或其他提供旅行、住宿業者處獲得之退款或非貨幣形式償還之等值金額。