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OECD虛擬資產申報框架 財部：通盤研議台灣導入時機

中央社／ 台北4日電

近來比特幣價格飆漲，虛擬資產交易衍伸的稅務議題受矚，資誠今天表示，目前已有63國承諾將實施OECD虛擬資產申報框架（CARF）。針對台灣何時實施，財政部指出，持續關注國內虛擬資產法制規劃與推動時程、國際間CARF執行情況，通盤研議導入時機。

資誠聯合會計師事務所今天表示，經濟合作暨發展組織（OECD）於11月下旬宣布實施虛擬資產申報框架（Crypto-Asset Reporting Framework，CARF）的成果，目前有63國承諾在2027年或2028年之前實施CARF框架，其中包括全球主要的虛擬資產中心所在國。

資誠說明，CARF是一個國際稅收透明度框架，以類似於CRS（稅務用途金融帳戶資訊）的方式，實現有關虛擬資產交易資訊的收集和交換。各國間若有簽署多邊主管機關協議（CARF MCAA）者，可將虛擬資產稅務訊息進行多邊自動交換，擴大資訊交換的效率與鋪蓋範圍。

針對台灣實施CARF時程表，財政部官員表示，虛擬資產主管機關為金管會，財政部將持續關注國內相關法制規劃與推動時程、國際間CARF執行情況，通盤研議導入時機。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇表示，可以預期，大部分全球主要的虛擬資產服務商所在國，包含美國、歐洲各國，與日、韓、新加坡、香港等國家或地區，將在未來2、3年內進行立法與各項管理工作的準備，在CRS下被歸類為須申報的金融機構以及其他虛擬貨幣交易中介機構，如虛擬資產交易所和錢包提供方等，可能很快就會面臨申報與進行盡職調查的要求。

曾博昇指出，到目前為止，虛擬資產不是CRS和自動資訊交換機制的重點，這也造成各國的稅務行政機關無法掌握這種去中心化新型交易模式的課稅資訊，形成課稅的漏洞。隨著CARF在全球的推動，一旦越來越多國家立法導入虛擬資產申報與監管機制，稅務主管機關或將取得更多的工具助力查核，加上全球多邊資訊交換的日程日益推進，將使資訊愈發透明化。

財政部 資誠

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