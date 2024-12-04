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新新併遞件金管會 新光銀工會提3點聲明：尚未有共識

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新金控（2887）、新光金控（2888）於3日向金管會遞交合併申請文件，對此，新光銀工會4日發布聲明指出，此舉引發工會中多數會員焦慮不安，並強調三方僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容等尚未有明確共識。

新光銀工會聲明如下：

一、新光金控、台新金控與本會之員工安置計畫協商會議甫於2024年11月29日正式召開，迄今舉行兩次，會中雖氣氛融洽，惟三方仍僅止於意見交換階段，針對員工安置計畫實質內容、細節性議題等均尚待資方進一步提出與釐清，且尚未有明確共識。

二、經查，金管會無相關法規明文規範合併申請文件均需齊備始得提交，爰對於新光金控、台新金控尚未與本會達成員工安置計畫共識便先行遞件一事，本會予以尊重，惟此舉措已使本會多數會員惶惶不安、充滿疑慮，故本會期盼新光金控與台新金控於未來協商過程中，能充分考量本會會員對本次合併案之關注及憂慮，並實質保障員工權益。

三、本會為新光銀行工會會員之協商主體，所爭取之員工安置計畫適用對象僅為新光銀行工會會員，針對新光金控及其餘子公司之員工安置計畫實質內容，本會無權干涉，亦不予評論，併此敘明。

台新金控 工安 新光金控

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