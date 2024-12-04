華銀獲北市府頒發「進用身障勞工績優企業」獎項殊榮

華南銀行長期致力打造幸福職場，積極進用身心障礙人員，善盡社會責任之努力作為再度獲得外界肯定，於4日獲得台北市勞動力重建運用處頒發「進用身障勞工績優企業」獎項殊榮，華銀提供共融友善的辦公環境，各營業據點均設有無障礙設施，並依身心障礙工作夥伴志願序安排上班地點，降低通勤距離帶來的不便，讓其能適才適所貢獻所長。

近年來華南銀行在薪資及福利的競爭力不斷提升，除員工平均年薪達19個月以上，每年進行年度調薪平均3%起，並制定領先同業的優渥福利，新婚員工擁有14天婚假與3萬元結婚津貼，生育補助第一胎10萬元、第二胎15萬元、第三胎以上每胎20萬元，並設有員工持股信託、子女獎/助學金制度，定期舉辦員工暨眷屬登山健行活動及多元的社團活動，讓員工於工作忙碌之餘也能適時舒緩身心。

為協助新進員工快速融入職場，除安排職前訓練外，另訂有新進人員之訓練輔導措施，由所屬單位指派一名熟稔工作內容且積極熱心之優秀資深員工擔任「訓練輔導員」，主動了解關心新進人員所面臨問題並協助解決，傳授分享實務知能並分享經驗，教導應對技巧及溝通協調能力，以協助新進人員快速適應工作環境。

人才培育方面，華南銀行為延攬並留住人才，不僅提供極具市場競爭力的薪資福利條件，也對具發展潛力之員工提供多元化的金融專業教育訓練，為員工規劃職涯願景，鼓勵積極主動的年輕人加入華南銀行共同成長發展。

值得一提的是，華南銀行近年來接連榮獲勞動部「國家職業安全衛生獎」、國家品質獎「永續發展典範獎」及臺灣企業永續獎「企業卓越案例-性別平等獎」等殊榮，連續獲臺灣指數股份有限公司納入「臺灣高薪100指數」及「臺灣就業99指數」成分股，並連續3年榮獲1111人力銀行「幸福企業」金融管顧業金獎殊榮。

華南銀行未來將持續運用多元管道進行人才招募，進行員工培訓，優化員工競爭力，提升良善的職涯發展管道，營造更全面的幸福職場，創造共融友善的就業環境，讓身心障礙工作夥伴在職場中持續展現自我，發揮所長，與全體員工攜手共創永續未來。